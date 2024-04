Il collaudo, l'esplosione, poi l'incendio: cosa è successo a Suviana

Nei minuti in cui si stanno cercano ancora i dispersi della tremenda esplosione, si può già ipotizzare che cosa ha causato il terribile incidente nel bacino artificiale di Suviana: vicino alla centrale di Bargi, frazione montana di 44 abitanti nel comune di Camugnano (Bologna). I soccorsi sono ancora frenetici, con il bilancio delle vittime che ancora è provvisorio. Intorno alle 20 si parlava di quattro morti, cinque feriti gravi e sei dispersi.

Il racconto dei vigili del fuoco

Innanzitutto la tempistica: l'esplosione si è verificata attorno alle ore 15, provocando un fortissimo boato e rendendo l'aria irrespirabile. A essere coinvolta è stata la centrale idroelettrica di Bargi, nel bacino artificiale di Suviana, sull'Appennino Bolognese. L'inferno scatenato sarebbe stato dovuto a un incendio - verificato a circa 30 metri di profondità - dovuto all'esplosione di una turbina. Il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, giunto immediatamente sul posto, cerca di ricostruire la vicenda nel suo complesso: " Una sciagura veramente immane durante i lavori di messa in opera della centrale. Purtroppo è esplosa una turbina - afferma -. È avvenuto all'ottavo piano ribassato della centrale e l'allagamento si è verificato al nono piano ".

Tutto l'edificio, spiega il comandante dei vigili del fuoco " arriva a -70 metri, i dispersi che stiamo cercando sono a -40. Ci auguriamo di trovare qualcuno ancora in vita. Ci vorranno almeno 6-7 ore di lavoro se non si complica l'allagamento ". L'incidente, racconta il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Calogero Turturici, " si è verificato al livello -8, quindi sotto il livello dell'acqua attualmente presente nel bacino ". Il racconto dell'intervento dei pompieri è quasi da film: " C'è molto fumo per accedere ai locali, stiamo provando a smaltirlo anche per abbassare le temperature ". Solamente tre ore dopo l'esplosione i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nei locali della centrale idroelettrica: " Tutti i locali - dice Luca Cari, dirigente della comunicazione d'emergenza del comando generale dei Vigili del Fuoco - sono invasi dal fumo. Gli uomini stanno intervenendo con gli autoprotettori perché altrimenti sarebbe impossibile operare in sicurezza ".

Sindaco di Camugnano: "Erano previsto un collaudo"

Le operazioni di soccorso sono estremamente complicate. Al momento sono al lavoro una sessantina di vigili del fuoco e sono arrivate nella zona anche le squadre Usar (Urban search and rescue) da Pisa. In particolare i soccorritori si sono calati nel lago con la bombola ad ossigeno per raggiungere il piano -9 e cercare i dispersi.

Secondo Marco Masinara, sindaco di Camugnano, erano in corso dei lavori alle turbine e all'interno della struttura si trovava il personale, aggiungendo che la centrale ha due gruppi di produzione: uno dei due era in manutenzione straordinaria e oggi era previsto il collaudo, ma all'accensione c'è stato lo scoppio. L'incidente si è verificato quindi sotto il livello dell'acqua. " Per prestare soccorso servono visibilità e basse temperature ", spiega ancora il comandante Turturici.

Impossibile, al momento, ipotizzare le cause dell'incidente, per le quali saranno fondamentali le testimonianze di chi era sul posto. I locali sono sommersi dall'acqua, non sono possibili i soccorsi, tanto meno i sopralluoghi per capire che cosa è successo. Fortunatamente, nell'enorme boato, la diga del bacino artificiale di Suviana non risulta coinvolta e - almeno per il momento - non si registrano danni alla struttura della diga, come segnala l’Enel Green Power.