Cronaca nera |La tragedia

Federica Torzullo, i genitori del marito Carlomagno si tolgono la vita

Non si conoscono le motivazioni del gesto estremo. Il figlio è reo confesso del delitto della moglie e si trova in carcere a Civitavecchia da domenica scorsa

Un dramma nel dramma. I genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Federica Torzullo, si sono tolti la vita nella loro villetta di Anguillara. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, assessora alla Sicurezza del Comune, sono stati trovati impiccati. Il figlio Claudio Carlomagno, reo confesso del delitto, si trova nel carcere di Civitavecchia da domenica scorsa.

Non si conoscono le ragioni del gesto estremo e se questo sia legato al delitto compiuto dal figlio. "Sono sconvolto, erano veramente brave persone", le prime parole rilasciate a LaPresse da Andrea Miroli, legale di Claudio Carlomagno.

Tutto quello che non torna su Federica Torzullo: il corpo dissanguato, il rogo e l’ombra di un aiuto

Articolo in aggiornamento

