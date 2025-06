Femminicidio Martina Carbonaro, Alessio Tucci trasferito in un altro carcere a scopo precauzionale

Ascolta ora 00:00 00:00

Alessio Tucci, il 18enne arrestato per l’omicidio della fidanzata Martina Carbonaro, avvenuto ad Afragola lo scorso 26 maggio, è stato trasferito in un altro carcere per motivi di sicurezza. Il giovane, muratore di professione, aveva inizialmente trascorso i primi giorni di detenzione nella casa circondariale di Poggioreale. La decisione di spostarlo in una diversa struttura penitenziaria è stata presa a titolo precauzionale, in considerazione del contesto delicato e delle possibili tensioni legate al caso.

La decisione

La decisione del trasferimento è stata presa dall’amministrazione penitenziaria, che ha informato dell’avvenuto provvedimento l’avvocato Mario Mangazzo, legale di Alessio Tucci. Era stato proprio il difensore, al termine dell’udienza di convalida, a segnalare alcune criticità legate alla permanenza del giovane nell’istituto di Poggioreale.

" Tucci ha manifestato difficoltà nell’affrontare la quotidianità in carcere ", aveva spiegato il penalista, precisando che, sebbene non abbia subito aggressioni, il clima

Attualmente si trova in un'area protetta e sotto stretta sorveglianza, ma quella struttura non è adatta, considerate le condizioni del detenuto

iniziale non fosse dei più sereni. "", aveva aggiunto l’avvocato.