Feriti e denutriti: così la madre rom maltrattava i bimbi

Denutriti, trasandati e feriti. E con il corpo coperto da lividi, bruciature di sigaretta e da strani segni che si sono rivelati essere morsi di topo. Così sono stati trovati a Roma due bambini di sei e otto anni di etnia rom, i quali sarebbero stati secondo quanto ipotizzato abbandonati e maltrattati dalla loro madre. E nelle scorse ore, la donna in questione è finita in manette, con l'accusa di maltrattamenti. Stando a quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, tutto è iniziato qualche giorno fa: a notare i piccoli mentre vagavano in condizioni fisiche precarie per le strade della capitale sono stati due agenti della polizia giudiziaria in borghese. I giovanissimi sono quindi stati condotti in ospedale per alcuni accertamenti medici, dai quali sarebbe emerso un quadro a dir poco preoccupante: entrambi stavano a quanto pare rischiando la vita.

Il più piccolo dei due in particolare, probabilmente a causa di una malattia non curata, aveva a quanto sembra quasi perso la vista e nonostante le cure successivamente prestate dai dottori sarebbe rimasto gravemente ipovedente. Quando il loro stato di salute lo ha consentito, i bimbi sono stati ascoltati dai pubblici ministeri e da uno psicologo, nel tentativo di trovare una risposta ai molteplici interrogativi sorti nel frattempo. E dai loro racconti sarebbe emerso un quadro inquietante: seppur in un italiano stentato, i piccoli avrebbero espresso il terrore provato a causa degli atteggiamenti della madre e del suo nuovo compagno. La donna avrebbe avuto altri due figli da quell'uomo ed avrebbero progettato insieme di trasferirsi in Francia. E l'ipotesi-maltrattamenti sarebbe stata confermata dall'atteggiamento delle presunte vittime: i due apparivano a quanto pare terrorizzati, non appena sentivano nominare i genitori.