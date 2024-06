La figlia indossa i leggins, lo straniero massacra lei e la madre di botte

Ascolta ora 00:00 00:00

Non apprezzava a quanto pare l'abbigliamento scelto dalla figlia, alla quale imputava di essere uscita insieme alla madre a passeggiare senza che lui avesse dato loro il permesso e per di più indossando i leggings. E in preda ai fumi dell'alcol, le avrebbe messo le mani addosso, prendendola a schiaffi e riservando poi il medesimo trattamento anche alla moglie. Protagonista della vicenda che arriva da Pisa (dalla frazione cittadina di Cisanello, per la precisione) è un uomo originario dell'Egitto, il quale a seguito di quanto avvenuto è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Stando a quel che riporta a tal proposito la stampa toscana, l'episodio risale alle scorse ore: tutto sarebbe partito dalla segnalazione della moglie del cittadino straniero, la quale ha messo al corrente le forze dell'ordine circa l'aggressione subìta da lei e dalla figlia ad opera dell'uomo.

Un pestaggio che, secondo quanto ricostruito dagli agenti, si sarebbe concretizzato a causa di una banale passseggiata compiuta dalle due donne. Il nordafricano, dopo aver a quanto sembra assunto bevande alcoliche, aveva rimproverato ad entrambe le familiari di essere uscite di casa a passeggiare senza che lui avesse in precedenza dato loro l'autorizzazione per farlo. Non è tutto: all'uomo non andava a quanto pare a genio neppure l'abbigliamento scelta dalla figlia in quel frangente, visto che l'avrebbe rimproverata per essere uscita di casa con addosso un paio di leggings. Un abbigliamento che il cittadino extracomunitatio giudicava a quanto sembra inappropriato. A quel punto, sempre sulla base di una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe chiuso a chiave la porta della abitazione.

E sarebbe presto passato dalle parole ai fatti, rifilando una serie di schiaffi (ormai del tutto in preda alla collera) tanto alla figlia quanto alla consorte. Sul posto, a seguito della richiesta di intervento, è intervenuta una volante della polizia: i poliziotti hanno scongiurato il rischio che la situazione degenerasse ulteriormente, raccogliendo le testimonianze delle vittime per ricostruire l'accaduto. Le due donne sono state in un secondo momento collocate in una struttura protetta, per assicurare loro la protezione necessaria. Contestualmente, l'uomo è stato allontanato d'urgenza dalla casa familiare per maltrattamenti in famiglia.

Il questore di Pisa ha infine emesso un provvedimento di ammonimento per violenza domestica nei confronti del cittadino, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di misure rigorose per prevenire ulteriori episodi di violenza: nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.