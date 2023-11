“Serve una rivoluzione culturale”. Così la sorella di Giulia fa il suo appello in tv

La sorella di Giulia Cecchettin torna a parlare ma stavolta non affida le sue esternazioni ai social, come fatto finora, ma ai microfoni di Dritto e Rovescio, programma di Rete 4. Da quando il corpo della 22enne è stata trovata nel canalone nei pressi di un lago del pordenonese, la sorella Elena ha usato i social per lanciare messaggi sociali, ma anche politici, in nome di Giulia. E oggi, in tv, ha ribadito quanto dichiarato su Instagram: " Non fate un minuto di silenzio per Giulia, ma bruciate tutto e dico questo in senso ideale, per far sì che il caso di Giulia sia finalmente l'ultimo. Ora serve una sorta di rivoluzione culturale ".

Elena Cecchettin, quindi, ha fornito la sua personale interpretazione di quanto accaduto, con una sorta di analisi della società attuale: " In questi giorni si è sentito parlare di Turetta e molte persone ne hanno parlato come se fosse un mostro, come un malato. Ma mostro non è perché il mostro è l'eccezione della società ". Ma Turetta, secondo la sorella di Giulia, non è un'eccezione, perché " lui è un figlio sano della società patriarcale che è pregna della cultura dello stupro. La cultura dello stupro è quell'insieme di azioni che sono volte a limitare la libertà della donna, come controllare un telefono, essere possessivi ".