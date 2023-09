Foggia, svolta nell'omicidio della tabaccaia: fermato un nordafricano

Importanti aggiornamenti sull'omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa a coltellate a Foggia lo scorso lunedì. I carabinieri e la procura di Foggia avrebbero individuato l'uomo ritenuto l'assassino della settantaduenne: si tratta di un cittadino nordafricano. Il sospettato, quarant'anni, sarebbe stato individuato grazie ad un complesso lavoro di indagine coordinato dalla procura foggiana, in particolare attraverso la visione di alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza. L'indagato stato interrogato nella giornata di sabato, gli investigatori valutano un movente diverso dalla rapina.

Svolta nell'omicidio della tabaccaia

Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Foggia nelle ultime ore si sono concentrate sul nordafricano, ritenuto l'autore materiale dell'omicidio della tabaccaia, massacrata nel suo esercizio di via Marchese de Rosa. Il presunto killer è stato individuato e arrestato a Napoli, dove probabilmente si era rifugiato dopo l'assassinio. Come anticipato, gli investigatori hanno posto la loro attenzione sul movente: dopo il delitto, l'assassino è scappato via senza prendere nulla dalla cassa della rivendita di tabacchi ma solo il telefono cellulare della vittima. Difficile dunque ipotizzare una tentata rapina: le autorità stanno provando a verificare le "voci" secondo cui la tabaccaia da qualche tempo stesse subendo delle pressioni in qualche modo legate alla sua attività professionale.

Ulteriori risposte sono attese dagli approfondimenti dei Ris sul coltello utilizzato per l'omicidio - ritrovato a poche decine di metri di distanza dall'attività commerciale - e dall'esame autoptico sul corpo della tabaccaia in programma all'inizio della prossima settimana. In particolare, gli esperti dovranno chiarire quante siano state le coltellate inferte alla vittima settantaduenne. Un delitto che ha sconvolto la comunità foggiana, stetta attorno ai cari della vittima: nelle ultime ore associazioni e cittadini hanno portato fiori e bigliettini davanti alla tabaccheria.