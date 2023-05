"L'omicidio era pianificato. Quel coltello...". La rivelazione choc sull'omicidio di Gessica

È trascorsa una settimana dalla tragica morte della giovanissima Gessica Malaj, la 16enne uccisa dal padre nella notte tra il 6 e il 7 maggio nel tentativo di difendere la madre Tefta. A distanza di giorni, tuttavia, continuano a emergere dei dettagli inquietanti sulla vicenda, come il fatto che la ragazza stesse subendo da tempo degli abusi da parte del genitore.

La mamma: "L'omicidio era pianificato"

Sotto choc per la morte della figlia, Tefta, 39enne di origini albanesi, ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti sul marito, il 45enne albanese Taulant Malaj. "Mio marito è un mostro. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. È successo diverse volte" , ha affermato alcuni giorni fa.

Sull'omicidio di Torremaggiore, dunque, occorre ancora fare chiarezza. Arrivano oggi nuove accuse da parte di Tefta, arrivata addirittura a parlare di omicidio pianificato. Intervistata nel corso della trasmissione Rai La vita in diretta, la donna è tornata a parlare dei presunti abusi commessi dal marito nei confronti della figlia.

" Da quando due anni fa ha iniziato a molestare mia figlia tutto è cambiato. Mia figlia da allora non lo ha mai voluto a casa. Io avevo paura perché lui è violento ", ha spiegato la 39enne. " Se lo cacciavo fuori questo che è successo ora, sarebbe successo già due anni fa ".

Tefta ha inoltre raccontato di aver provveduto a installare delle telecamere all'interno dell'abitazione di famiglia una volta appreso degli abusi sulla figlia. Le telecamere, effettivamente presenti, hanno ripreso la violenta aggressione, conclusasi con l'omicidio, avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 maggio.

Ma non finisce qui. Tefta ha dichiarato che Gessica si sentiva pronta, dopo anni di paura, a denunciare il padre per le molestie subite. Questo, secondo la 39enne, avrebbe spinto il marito a uccidere la figlia: da qui la pesantissima accusa di omicidio pianificato. La donna ha aggiunto che proprio tre giorni prima dell'aggressione, Taulant Malaj aveva acquistato dei nuovi coltelli. " Quel coltello che è sulle prove non è un coltello di casa nostra. Un padre non fa queste cose ad una figlia ", ha concluso la donna.

I funerali

Mentre gli inquirenti lavorano per far luce su ogni singolo dettaglio di questa drammatica vicenda, nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio, si sono svolti i funerali di Gessica, una ragazzina di soli 16 anni ma con un passato già così tragico alle spalle. Da ciò che sappiamo, Gessica si è sacrificata per salvare la mamma dalla furia del padre. È morta dopo aver ricevuto almeno quattro coltellate al torace.

Tante le persone a presentarsi dinanzi alla chiesa Gesù Divino Lavoratore di Torremaggiore, dove è stata trasportata la bara bianca per l'ultimo saluto.