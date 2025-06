Giallo Resinovich, l'amico speciale in tribunale: "Il vedovo sa"

" Ho ripetuto tutto quello che ho detto fino a oggi. Tutto o quasi tutto, altrimenti ci sarebbero voluti tre giorni. Ho utilizzato il tempo che avevo per ripetere cose che avevo detto più e più volte. Sempre la stessa versione, perché la versione è una ". Claudio Sterpin sarebbe fermo sulle sue posizioni, sempre le stesse da quel 14 dicembre 2021, quando Liliana Resinovich è scomparsa. E le avrebbe ribadite nell'incidente probatorio di oggi, che si è tenuto nel palazzo di giustizia di Trieste ed è durato ben 5 ore.

Il sedicente amante della donna, ritrovata cadavere tre settimane dopo la scomparsa nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico giuliano, era stato chiamato a rispondere sulla natura della sua presunta relazione. E prima di entrare a parlare con gli inquirenti, Sterpin si è pronunciato con la stampa, che gli ha chiesto se il vedovo, oggi indagato per omicidio, Sebastiano Visintin, sia il responsabile: " Io spero di no per lui, però sa tutto quello che è successo. Uno solo non fa quel lavoro lei è stata portata là. Già in due, di notte, è problematico ".

Il dito puntato contro Visintin, per Sterpin, sarebbe legato al fatto che Resinovich " l'hanno cercata tutti meno che uno ": " Lui se n'è fregato di andarla a cercare perché sapeva che non sarebbe tornata ". Al momento non ci sono altre persone nell'occhio degli inquirenti oltre a Visintin, che è stato iscritto nel registro degli indagati ad aprile 2025, oltre tre anni dopo il macabro ritrovamento del corpo.

Anche la procuratrice capo di Trieste Patrizia Castaldini ha incontrato brevemente i giornalisti, ai quali ha confermato: " Il testimone ha risposto a tutte le domande del pubblico ministero, della parte offesa e della difesa. Ha risposto a tutto ". Per Castaldini, " il racconto " di Sterpin " è stato assolutamente lineare e coerente ".

L'avvocato dell'uomo, Giuseppe Squitieri, ha aggiunto che l'incidente probatorio è stato " un mezzo di prova che sostituisce le dichiarazioni che c'erano state prima. Sterpin le ha rese con tranquillità nel contraddittorio anche serrato delle parti, però giusto e corretto ".

Presenti all'incidente probatorio, oltre a Sterpin, il suo legale e la procuratrice capo anche la gip Flavia Mangiante, l'indagato Sebastiano Visintin con i suoi legali Alice e Paolo Bevilacqua.

rispetto per Liliana, questo chiedo io e basta

All'ingresso del tribunale, il vedovo avrebbe avvicinato Sterpin. Il successivo incontro tra i due nei corridoi del tribunale si sarebbe consumato a distanza e in silenzio.