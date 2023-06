Svolta sulla scomparsa di Kata: s'indaga per sequestro di persona

Sono ore di angosciante attesa per Kata (Kataleya Mia Alvarez, il nome completo), la bimba peruviana di 5 anni scomparsa dall'ex hotel Astor del quartiere Novoli di Firenze attorno alle ore 13:00 di sabato 10 giugno. La procura indaga con l'ipotesi del sequestro di persona. " Se ne può parlare in modo statistico, dal momento che la bambina non è dentro, né è stata trovata nella zona ", ha spiegato in conferenza stampa il generale dei carabinieri di Firenze Gabriele Vitagliano facendo il punto sulle ricerche. Ad imprimere una nuova svolta alle indagini sono state le dichiarazioni di Kathrine Alvarez, la mamma delle piccola: " Ho detto ai carabinieri chi potrebbe averla presa ", ha dichiarato la donna ai microfoni del Tg1.

La pista del rapimento

" La madre, sulla base di una valutazione di buonsenso, ha supposto che la sparizione della figlia potesse essere collegata a litigi dentro l'ex albergo. È una pista che stiamo seguendo ma non ci ha dato un nome o gli elementi su una persona su cui indagare come invece è sembrato ", ha chiarito Vitagliano. Al momento, non ci sono sospettati: " Stiamo lavorando sugli occupanti dell'ex albergo, sono molte persone. - ha aggiunto - Ci sono degli elementi di interesse che però finora non sembrano ricollegabili alla sparizione della bambina ". Quanto all'ipotesi del rapimento, non si esclude una eventuale ritorsione: " Tutto è possibile - ha concluso il generale dei carabinieri di Firenze - Se è un rapimento può essere motivato da ritorsione, elemento che non necessariamente è riferibile al litigio di cui parlava la madre ".

L'appello della madre di Kata: "Ho detto ai carabinieri chi l'ha presa. Riportatemela"

Ascolta in caserma dai carabinieri, la madre della bimba avrebbe fatto riferimento ad un litigio - si è parlato di una "rissa" in cui una persona si sarebbe gettata dalla finestra, senza però riportare gravi ferite - con alcuni occupanti dell'edificio di via Maragliano 100, dove vive insieme alla figlioletta di 5 anni e al primogenito di 8. " È impossibile che lei si perda da sola, qualcuno l’ha presa e l’ha portata via. Io ho detto ha carabinieri chi può essere ", ha dichiarato la donna ieri, ai microfoni del tg1. Poi l'appello: " Mi rivolgo a tutti, alla comunità peruviana ma anche ai cittadini di Firenze: è la mia bambina, riportatemela ".

La telefonata sospetta: "La bimba è con me"

Oltre ai filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza, al vaglio degli investigatori vi sarebbe anche la telefonata di un uomo, pare con accento " marcatamente latino ", che nel pomeriggio di ieri avrebbe chiamato un'amica della madre di Kata. " La bambina è con me ", sarebbero state le parole dello sconosciuto. " Stiamo esaminando la telefonata . - conferma il generale Vitagliano - ma riteniamo che fosse un mitomane. Non ha fornito elementi pratici, né detto perché avrebbe fatto un sequestro, abbiamo elementi per dire che si tratta di una telefonata fallace. Stiamo cercando di rintracciare la persona che ha chiamato ".

Le ricerche

Alle ricerche della bimba, scomparsa ormai da 48 ore, partecipano sia le forze dell'Ordine che i volontari coordinati dalla protezione civile. Per non lasciare alcuna pista intentata, una squadra di sommozzatori ha scandagliato anche il fiume Mugnone, che scorre nelle vicinanze dell'ex hotel Astor. Al momento, non ci sono riscontri. La piccola Kata sembra svanita nel nulla.