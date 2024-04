"Sono Dua Lipa", poi la verità. Gianfranco Bonzi scomparso nel nulla

È trascorso quasi un mese dalla scomparsa di Gianfranco Bonzi, detto Franco. L’uomo si è allontanato con un trolley il 23 marzo 2024 dalla sua abitazione a Brera, nell’elegante quartiere milanese. Pare che alla base ci sia un brutto periodo di lutti famigliari, al quale si è aggiunta un'incredibile truffa romantica. L’incredibile sta nel fatto che si ipotizza che l’autore o l’autrice della truffa potrebbe aver rubato l’identità a un altro uomo, attraverso il suo codice fiscale.

Bonzi, come accennato, aveva attraversato un periodo di grande tristezza. Nell'ultimo anno erano venuti a mancare entrambi i genitori e, soprattutto dopo la morte della madre, si sentiva molto solo. Lo ha raccontato il figlio Luca a “Chi l’ha visto?”: in trasmissione il giovane ha precisato che il padre avrebbe lasciato a casa il portafogli, le chiavi e lo smartphone. Oltre a un biglietto: “ Non cercatemi più ”.

Un messaggio è stato lasciato anche in un gruppo Facebook sull’astrologia, Costellazione Bilancia, di cui Franco Faceva parte. Il giorno della scomparsa ha scritto: “ Buonasera Costellazione. Questo è il mio ultimo post che pubblico e anche una delle ultime azioni della mia vita. La causa una delusione amorosa che non sono riuscito a reggere. Un saluto a tutti, ma soprattutto agli amici più cari coi quali ci siamo divertiti parecchio. Buona continuazione ”.

“ Non è una persona stupida - ha spiegato il figlio Luca all’inviata di Rai 3 - Ho sempre provato a fargli capire che non c’era niente di reale ma era caduto in questo tunnel. Era spaesato ”. Franco Bonzi era stato infatti contattato da una persona online, un profilo femminile che si spacciava per la cantante Dua Lipa. Lo stesso profilo, contattato da “Chi l’ha visto?” ha provato a chiedere all’inviata 50 euro per ritrovare Franco, che, a suo dire, si troverebbe a Cagliari. L’ipotesi è che la persona dietro al profilo abbia chiesto e ottenuto denaro dall’uomo scomparso, esattamente come è accaduto ad altri uomini.

Durante il contatto tra il profilo e la trasmissione, all’inviata è stato fornito un codice fiscale. I codici fiscali hanno una facile lettura alfanumerica: ci sono numeri e lettere che corrispondono alla data di nascita, lettere per il nome e numeri per il genere, e poi c’è un codice in cui risulta il paese in cui si è nati. A “Chi l’ha visto?” si è risaliti a un uomo, Marcello di Giarre, in Sicilia, un estroso personaggio appassionato di musica e ballo. L'uomo si fa chiamare Cubista Mizuno.

Una volta a Giarre, l’inviata ha provato a cercarlo, ma più persone hanno confermato di non vederlo in giro da circa un anno. In un video su TikTok Marcello afferma di essersi esibito con Dua Lipa: una coincidenza decisamente sinistra.

È facile immaginare che questa persona, descritta dai suoi concittadini come un animo semplice e come bersaglio di scherzi di cattivo gusto, potrebbe essere stata oggetto di un: gli sarebbe stato rubato il codice fiscale, uno dei dati sensibili più importanti, all’interno di una più ampia e classica truffa romantica