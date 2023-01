Giovane studente pugnalato al cuore: la scoperta choc nel B&b

Un giovane studente cinese è stato ritrovato senza vita con un coltello piantato all'altezza del cuore all'interno del B&b in cui alloggiava nel centro di Agrigento. Si tratta, come riferito dalle autorità, del 22enne Tianzheng Zhang, che da un anno circa frequentava l'Accademia delle Belle Arti "Michelangelo" in città.

Le ricerche

A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine, dato che il ragazzo non rispondeva più al telefono e risultava irreperibile almeno dallo scorso venerdì 13 gennaio, sono stati gli amici. I carabinieri hanno dato immediatamente avvio alle ricerche dello studente, che si sono concluse col tragico ritrovamento nel pomeriggio di ieri, domenica 15 gennaio. Gli uomini dell'Arma si sono recati innanzitutto presso l'affittacamere in cui il 22enne alloggiava, una struttura collocata nel centro storico di Agrigento in Salita Iacono, nelle vicinanze del cortile Santo Spirito.

Il ritrovamento

La porta della stanza dello studente era chiusa e nessuno rispondeva dall'interno, motivo per cui i militari hanno richiesto l'intervento sul posto dei vigili del fuoco con l'obiettivo di accedere all'interno della camera. Una volta forzata la serratura, i carabinieri sono riusciti a entrare e hanno fatto la macabra scoperta. Tianzheng Zhang era esanime sul letto e presentava visibilmente un'unica ferita, una pugnalata inferta al cuore con un coltello da cucina, successivamente sottoposto a sequestro dagli inquirenti. Il personale sanitario, giunto sul posto insieme alle forze dell'ordine, ha potuto ovviamente solo constatare il decesso del giovane studente.

Non è stato possibile determinare con certezza cosa sia accaduto all'interno di quella stanza, ed è ciò che gli inquirenti tenteranno di scoprire anche grazie al prezioso contributo del medico legale e della polizia scientifica, che ha operato per raccogliere ogni traccia in grado di far luce sulla vicenda. Sarà presumibilmente necessario, inoltre, ricorrere agli esami autoptici sul corpo del 22enne per ottenere maggiori indicazioni. Nel frattempo sono state acquisite le immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza installate nei pressi dell'affittacamere.

Le indagini

Gli inquirenti hanno già iniziato a interrogare gli amici del ragazzo. Questi hanno avuto un ultimo contatto col 22enne venerdì sera, e proprio in quel giorno è accaduto qualcosa che potrebbe in qualche modo essere ricollegabile al tragico evento. Pare infatti che Tianzheng Zhang avesse avuto una accesa discussione con qualcuno e che fosse stato necessario addirittura l'intervento dei carabinieri. Le indagini sono tuttora in corso, ma al momento, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, nessuno avrebbe sentito urla o rumori sospetti provenire dalla camera del giovane. Non si esclude alcuna pista, compresa quella del suicidio, dato che porte e finestre, pare, erano chiuse e senza segni di forzatura.