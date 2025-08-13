Travolgono e uccidono una 71enne, ecco perché i bimbi rom sono liberi (anche di uscire dal campo nomadi)

Hanno la facoltà di allontanarsi le famiglie del campo rom di via Selvanesco, con i bambini che hanno investito sulle strisce e provocato la morte di Cecilia De Acutis, la 71enne investita in via Saponaro, nel quartiere di Gratosoglio. Tanto che ha suscitato clamore questa mattina il fatto che nessuno di quelli coinvolti nella vicenda - né i ragazzini, né i loro genitori - fossero nell'insediamento. Come è possibile, dato una condotta così grave da parte dei dodicenni, che hanno rubato una macchina e dopo l'incidente sono fuggiti?

La responsabilità dei genitori

I genitori rispondono sempre dal punto di vista civile del comportamento dei figli. Non è invece scontato che mamma e papà siano coinvolti nell'indagine dal punto di vista penale: è accaduto a Milano nel caso di un bambino di cinque anni che stava imparando ad andare in bicicletta in un parco giochi e che durante le prove ha urtato una anziana di 87 anni, che è caduta, ha battuto la testa ed è morta poco dopo per via del trauma cranico. I genitori sono stati indagati, ma in seguito archiviati, per omicidio colposo. Secondo il codice penale, infatti, "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Nel caso dei ragazzini che hanno investito la 71enne, la posizione dei genitori dovrà essere valutata dalla procura ordinaria, in particolare dal pm Enrico Pavone che era di turno quando è avvenuto l'incidente. Stabilire infatti la responsabilità dei genitori per reati colposi dei figli non è affatto facile. In ogni caso, non vi sono provvedimenti in questo momento che limitano la loro libertà degli adulti, né tantomeno nei confronti dei bambini.

Il ruolo del Tribunale per i minorenni

È il tribunale dei minorenni - che giudica i reati commessi da ragazzi che non abbiano compiuto la maggiore età - ad avere la competenza su questo caso.

Ha la facoltà di allontanarli dai genitori qualora lo ritengono, nel fascicolo che si forma in sede civile. Ma in assenza di un provvedimento da parte del tribunale per i minorenni, i minorenni - e le loro famiglie - hanno la facoltà di allontanarsi e di muoversi sul territorio nazionale.