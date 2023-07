Milano, bimbo in bici travolge un'anziana: dopo il papà, la procura indaga anche la mamma

Una tragica fatalità, non c'è altra definizione possibile. Quando poi anche la giustizia ci mette lo zampino, però, lo sgomento diventa massimo. La storia risale al marzo scorso: siamo in un giardino pubblico di Milano e c'è un bimbo di 5 anni che sta imparando ad andare in bicicletta. Il padre lo sorveglia a breve distanza. In uno degli innumerevoli tentativi di stare in equilibrio, il piccolo smette di controllare il mezzo, sbanda e finisce contro una anziana. La signora, che ha 87 anni, stava passeggiando insieme a un'amica: non regge l'urto dopo l'impatto, perde stabilità anche lei, cade per terra. È qui che batte la testa al suolo: l'ambulanza la trasporta subito in ospedale, ma dopo qualche ora perde conoscenza e muore per via del trauma cranico.

Una tragedia immane. È qui però che la procura di Milano ci mette appunto, del suo: prima indaga il padre del bambino con l'ipotesi di omicidio colposo. "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", recita infatti il codice penale. Ma qualche giorno dopo, in uno degli avvisi notificati in vista di un accertamento irripetibile, nello specifico l'autopsia della signora, emerge che è indagata anche la madre del piccolo. La signora, che ha 42 anni, risponde anche lei di omicidio colposo, pur non essendo presente al momento del fatto. Viene da chiedersi: come avrebbe potuto la donna, anche solo in via teorica, impedire il verificarsi dell'evento?

La coppia naturalmente chiede di rimanere anonima. L'avvocato che difende entrambi i genitori, Fausto Teti, sottolina la singolarità di una situazione che potrebbe accadere a chiunque. "Ritengo che la posizione della signora verrà presto archiviata. Se da un punto di vista civilistico, in via generale, i genitori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dai figli - dice a IlGiornale.it - la responsabilità penale invece è personale. E nella fattispecie non può essere ipotizzata una 'culpa in vigilando'". Nota: alla voce 'culpa in vigilando' è corredata questa definizione: "Espressione che indica la colpa sottostante alla responsabilità per il fatto illecito altrui, che viene attribuita a coloro che sono tenuti alla sorveglianza di determinate persone reputate non in grado di rendersi pienamente conto delle proprie azioni". "Anche perché - sottolinea sempre il legale - la signora non era nemmeno presente quando il fatto è avvenuto".