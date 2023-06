"Grondava sangue", cadavere di una 16enne abbandonato in un carrello della spesa a Roma

Atroce scoperta questo pomeriggio a Roma, dove è stato il cadavere di una minorenne. Il corpo della giovane si trovava all'interno di un carrello della spesa abbandonato vicino a un cassonetto della spazzatura in zona Primavalle, nel nord-ovest della Capitale.

Il macabro rinvenimento

Il terribile rinvenimento nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 giugno, intorno alle ore 16. A dare per primo l'allarme è stato un testimone, di cui non è stata resa nota l'identità, che affermava di aver visto qualcuno abbandonare il corpo, chiuso in un sacco nero. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine locali. A raggiungere via Stefano Borgia, luogo del ritrovamento, gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica, ai quali si sono aggiunti anche i colleghi del commissariato di competenza. È stato dato immediato avvio ai rilievi.

Uccisa una ragazzina di 16 anni

All'interno del sacco nero depositato all'interno del carrello della spesa si trovava il corpo di una giovane donna, apparsa subito come minorenne. Controlli successivi hanno poi stabilito che la vittima è una ragazzina romana di 16 anni.

Il cittadino che intorno alle ore 15 ha contattato le autorità locali ha dichiarato di aver visto un giovane che portava fuori da un condominio il carrello, che sgocciolava sangue. Il cadavere è stato esaminato, presenta diverse ferite provocate da un oggetto contundente, forse un coltello. Il racconto del testimone ha subito portato gli inquirenti ad avviare le ricerche per individuare il soggetto che conduceva il carrello.

C'è un sospettato

Le informazioni sono ancora scarne, ma stando a quanto si apprende sarebbe al vaglio degli inquirenti la posizione di un ragazzo, a sua volta 16enne e di nazionalità straniera. Si ritiene che la ragazzina sia stata uccisa a coltellate, e il minorenne potrebbe rientrare fra i sospettati. Il ragazzo potrebbe essere già stato portato in commissariato, fanno sapere da RomaToday, ma per il momento non arrivano conferme da parte degli inquirenti. Non sono state rese note neppure le generalità della ragazzina uccisa.

Oltre al racconto del testimone, ci sarebbero altri cittadini che hanno segnalato tracce ematiche fuori da un portone. Gli investigatori sono inoltre alla ricerca dell'arma con cui sarebbe stato commesso l'omicidio.