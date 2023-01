"Mia famiglia in trappola come i topi". Mugnai racconta i momenti prima dei suoi spari

Sandro Mugnai, il fabbro 53enne di Arezzo che ha ucciso il suo vicino di casa a colpi di fucile, è ancora sotto choc. Tornato a casa dopo quattro giorni di prigione ha confessato di vivere in un incubo. Al Corriere della Sera ha raccontato cosa è successo la sera del 5 gennaio scorso, la rabbia e la preoccupazione di quei minuti concitati che lo hanno portato a compiere un gesto tragico. Mugnai ha sparato al 59enne albanese Gezim Dodoli per evitare che quest’ultimo, alla guida di una ruspa, abbattesse l’abitazione. È accaduto tutto in poco tempo con il fabbro, che era a cena con i suoi familiari, molto preoccupato in particolare per la sorte del figlio e della moglie.

I fatti

“Ho agito per salvare la mia famiglia. Quell'uomo stava facendo crollare la nostra casa – ha dichiarato Mugnai – eravamo in trappola come topi. Non avevo altra scelta che sparare” . Il fabbro aretino è incensurato e mai in passato ha avuto problemi con la giustizia. Adesso è accusato di omicidio volontario, anche se lui si professa innocente. I suoi legali puntano alla legittima difesa. Sui motivi del suo gesto è chiaro: “Lo ripeto – ha spiegato – non avevo scelta. Eravamo in sette a tavola per festeggiare l'Epifania, la notte dei regali. Tutti allegri, tutti felici. C'erano mia moglie Maria Luisa, mia madre Fortunata, mio figlio Michele, mio fratello Massimo, sua moglie Maria Cristina e il loro figlio. A un certo punto sentiamo un frastuono in giardino. Mio fratello si è affacciato alla finestra e si è messo a urlare” . Dodoli era a bordo di una ruspa e stava distruggendo le auto in sosta. Poi ha cominciato a colpire la casa, colpendo la porta d’ingresso.

L’evento tragico