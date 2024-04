I cartelli, il tetto e gli eredi: ecco cosa è successo nel crollo di Nuoro

Il tetto che viene giù e quella casa diroccata, per anni usata dai bambini e ragazzini del luogo per inventare chissà quali avventure, è diventata la trappola mortale per Ethan Romano e Patrick Zola, 15 e 14 anni. Erano le 20 del giorno di Pasquetta e con il cambio orario c'era ancora qualche rimasuglio di luce a Nuoro, quando il boato del solaio che crolla ha fatto presagire il peggio. Ethan e Patrick si trovavano in quella vecchia casa diroccata insieme a un amico, rimasto però all'esterno. È lui che ha fatto la prima telefonata di aiuto, non ai soccorsi ma a una loro amica, coetanea, che ha chiamato il 112. Il giovanissimo testimone, unico presente al momento della tragedia, verrà sentito nei prossimi giorni dalla procura di Nuoro per chiarire la dinamica dell'incidente e, intanto, è stato aperto un fascicolo anche per individuare eventuali responsabilità.

La proprietà dell'immobile sarebbe in capo a diversi eredi che, probabilmente, non sono mai riusciti a trovare un accordo per sistemare, vendere o demolire quella vecchia casa. " Dicevamo spesso loro di non andare in quel rudere. È in quello stato da tanti anni, ma era una tradizione. I ragazzi ci andavano tutti dentro nonostante i nostri avvertimenti per il pericolo che correvano ", dice oggi suor Sandra, catechista dei due ragazzini, ai microfoni dell'Unione sarda. Gli investigatori dovranno accertare se ci fossero cartelli che segnalassero il pericolo e, soprattutto, se ci fossero elementi per interdire l'accesso al rudere.