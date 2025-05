Le Iene, la scaletta di stasera 20 maggio: quando va in onda il servizio sul supertestimone di Garlasco

Ascolta ora 00:00 00:00

Vanno in onda stasera, 20 maggio 2025, a partire dalle 21.16 i servizi tanto attesi de Le Iene sul delitto di Garlasco e alcuni tra i casi di attualità più seguiti dal pubblico. Per la prima volta sarà infatti trasmesso integralmente il racconto, finora rimasto inedito, del supertestimone che avrebbe affermato di aver visto Stefania Cappa, una delle cugine della vittima Chiara Poggi, con in mano un attizzatoio da camino. Questo ha dato luogo a speculazioni, dato che l’arma del delitto non è stata mai trovata da quel 13 agosto 2007.

In questi giorni l’opinione pubblica sui social si è divisa su questa presunta testimonianza: da un lato c’è chi si chiede se sia vera, dall’altra c’è chi vorrebbe sulla graticola metaforica degli inquirenti le gemelle Cappa, Stefania e la sorella Paola, a partire da un fotomontaggio diffuso a ridosso dell’omicidio, per il quale è stata fornita ampia spiegazione. Non solo: dagli atti del passato è spuntato una video-intercettazione dei carabinieri, in cui una delle sorelle abbraccia Stasi e gli chiede della scena del crimine.

Tuttavia non finisce qui: sono previsti anche altri documenti esclusivi, tra cui anche alcune dichiarazioni della madre di Andrea Sempio, oggi indagato per concorso in omicidio. Per il reato era stato condannato il fidanzato di Poggi, Alberto Stasi, al momento quasi al termine della sua pena carceraria. I servizi sono a cura di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese.

In scaletta anche una vicenda di presunta malasanità all’Ospedale Civico di Palermo: un chirurgo di medicina toracica, Francesco Caronia, avrebbe segnalato 277 cartelle cliniche falsificate al fine di ottenere rimborsi maggiorati: tra esse quella di una donna di 37 anni, deceduta a seguito di un intervento avvenuto in anestesia totale, anche se a detta del medico non ne avrebbe avuto bisogno. L’inchiesta è di Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti.

Le “iene” Roberta Rei e Francesco Priano si concentreranno poi sulle testimonianze di alcune ragazze che puntano il dito contro il pornoattore e produttore Rocco Siffredi, accusato di presunte violenze.

E non mancherà l’ormai consueto focus di Gaston Zama e Marco Occhipinti su Davide Barzan, il criminalista consulente di Manuela e Loris Bianchi nel caso dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nel 2023.

Nelle scorse settimane sono andate in onda varie testimonianze di persone, che hanno accusato Barzan di presunti truffa ed esercizio abusivo della professione di avvocato.

L’appuntamento con la trasmissione è su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Previsti come ospiti in studio il rapper e produttore Luchè e l’attore italiano Francesco Di Leva.