Scontro auto-bici: grave Fabrizio Iacorossi, personal trainer di Meloni e Totti

Grave incidente sulla litoranea di Roma per il personal trainer che, tra gli altri, segue anche Giorgia Meloni e Francesco Totti. Fabrizio Iacorossi, attorno alle 12.30 di ieri, viaggiava in bicicletta sulla via Litoranea all'incrocio con via Arno (Roma) quando ha impattato con un'Opel Corsa. È stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Alla guida dell'auto c'era un 63enne che si è immediatamente fermato per prestare soccorso a Iacorossi e, sottoposto all'alcol-test, è risultato negativo. La strada è rimasta chiusa dalle 13 alle 15.30 per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale e i carabinieri. Sono tutt'ora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'impatto. Iacorossi è molto noto a Roma, dove è stato anche personal trainer allo Totti Sporting Club, il centro sportivo dell'ex campione giallorosso. È qui che ha preso contatti anche con Ilary Blasi e con altri giocatori della squadra della Capitale, dei quali negli anni è anche diventato amico.

Attualmente non si hanno maggiori informazioni in merito alle sue condizioni di salute, quel che è trapelato è che le sue condizioni sono attualmente gravi, ma non è noto se si trovi in attuale e immediato pericolo di vita.

Iacorossi, che ha 44 anni, è sposato con Noemi Bonomo ed è padre di due figli.