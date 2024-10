Incidente a Tradate, macchina spezzata in due: muore un ragazzo di 18 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

In seguito a un incidente stradale un ragazzo di soli 18 anni è deceduto all'ospedale dove era arrivato già in gravissime condizioni. Un coetaneo, una ragazza di 21 anni ed un giovane di 25 sono rimasti feriti. Questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto nelle scorse ore a Tradate, cittadina in provincia di Varese che ha visto l'auto dei quattro giovani spezzarsi in due. Gli esponenti delle forze dell'ordine, giunti sul posto nei momenti successivi all'impatto insieme ai sanitari del 118, hanno già provveduto ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino, indicativamente attorno alle 3: per cause ancora da accertare, le due auto a bordo delle quali viaggiavano i quattro giovani si sono scontrate violentemente all'altezza di via Costa del Re, sulla strada per Pianbosco.

Una collisione violentissima, che ha letteramente distrutto entrambe le autovetture. Sempre in base a quanto ricostruito, alla guida di una delle due macchine c'era un diciottenne residente a Castelnuovo Bozzente (in provincia di Como) che avrebbe visto la propria auto accartocciarsi a causa dello scontro. A seguito dell'accaduto, il 118 ha inviato sul posto tutti i mezzi disponibili fra ambulanze, automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Como. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori, per il giovane di 18 anni al volante non c'è a quanto pare stato niente da fare: immediatamente trasportato all'ospedale di Circolo di Varese dopo i primi soccorsi ricevuti dai sanitari, è in pratica deceduto all'arrivo in pronto soccorso a causa dell'estrema gravità delle ferite riportate. Nell'incidente sono come detto rimasti feriti un altro diciottenne, un venticinquenne ed una ventunenne.

La ragazza in particolare era rimasta incastrata nell'abitacolo del mezzo deformato a causa del violento scontro. E per estrarla, i vigili del fuoco intervenuti in loco sono stati costretti ad operare utilizzando le cesoie pneumatiche, in modo da tagliare le lamiere accartocciate del veicolo. Due di loro sono a quanto sembra stati condotti rispettivamente al pronto soccorso di Legnano e a quello dell'ospedale Sant'Anna di Como. Ma nessuno dei tre sarebbe se non altro in pericolo di vita al momento, sulla base dei primi riscontri arrivati.

Sul luogo teatro del sinistro sono quindi giunti i carabinieri della compagnia di Saronno, per effettuare i rilievi del caso. E dopo aver completato questo passaggio, i militari dell'Arma sono al lavoro con l'obiettivo di arrivare a delineare l'esatta ricostruzione dell'incidente: a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.