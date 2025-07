"Indagate per omicidio". L'ex moglie di Celeste Pin presenta denuncia

Indagare per omicidio. L’ex moglie di Celeste Pin ha presentato una formale richiesta alla Procura di Firenze affinchè vengano approfondite le indagini sulla morte dell’ex calciatore della Fiorentina, rinvenuto senza vita nel suo appartamento sulle colline di Firenze il 22 luglio scorso.

La pm Silvia Zannini ha aperto un’inchiesta ipotizzando il reato di omicidio colposo, con l'ipotesi prevalente di un suicidio - al momento non risultano persone indagate e le indagini sono ancora a carico di ignoti - ma l’ex coniuge di Pin non crede a questo scenario. Ieri, nel giorno della restituzione della salma per la celebrazione dei funerali, Elena Fabbri ha presentato una denuncia per omicidio e ha chiesto indagini più approfondite, a partire dal test tossicologico e dall’esame di messaggi e chiamate sul cellulare, nonchè dell'abitazione.

Entrando nel dettaglio, l’ex moglie di Pin – madre di due dei suoi figli – ha espresso perplessità sull’ipotesi del gesto volontario. Da qui la richiesta di ulteriori accertamenti. Ricordiamo che nei giorni precedenti gli inquirenti avevano già sentito diverse persone vicine all’ex calciatore e dirigenti, tra cui parenti e medici. Per l’ex coniuge il sessantaquattrenne sembrava sereno, anche perché impegnato in nuovi progetti, e pieno di energia. Non solo. I due si sarebbero sentiti poche ore prima della morte dell’uomo. Dettaglio a suo avviso incompatibile con la decisione improvvisa di togliersi la vita.

Negli scorsi giorni si è parlato anche dell’ipotesi depressione.

Ma l’ex capitano della Fiorentina assumeva da più di quarant’anni gli stessi farmaci e negli ultimi tempi non sono stati ravvisati cambiamenti di umore. In più, versava in piena salute fisica. Pochi giorni fa aveva inviato una foto proprio all'ex moglie in cui appariva in ottima forma e pronto a iniziare un nuovo progetto.