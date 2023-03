La grave disattenzione e l'orrore sulle strisce pedonali: straniero falcia due ragazzi

Non si sarebbe accorto della presenza di due giovani sulle strisce pedonali, se non quando ormai era troppo tardi. E dopo averli investiti con la propria auto, in un primo momento si sarebbe persino dato alla fuga senza fermarsi a soccorrerli. Protagonista della vicenda è un cittadino straniero in regola con il permesso di soggiorno, denunciato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Foligno in quanto ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate.

L'episodio sarebbe avvenuto pochi giorni fa sul territorio folignate, stando a quanto riportato dalle cronache locali. Due studenti, un ragazzo ed una ragazza, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali presenti nei pressi della stazione ferroviaria, per dirigersi verso casa. Proprio in quel frangente sarebbe sopraggiunto l'uomo al volante del proprio veicolo (con tutta probabilità sovrappensiero) il quale non si sarebbe reso conto dei due studenti.

E l'impatto sarebbe quindi stato inevitabile: il mezzo avrebbe centrato in pieno la studentessa e colpito di striscio l'amico, con il conducente che secondo quanto riporta il Corriere dell'Umbria si sarebbe inizialmente dileguato. Solo più tardi, forse in preda ai rimorsi o forse determinato ad evitare l'accusa aggiuntiva di omissione di soccorso, lo straniero sarebbe tornato sui propri passi. Anche perchè a seguito dell'incidente, ad avere la peggio è stata la ragazza: centrata dalla vettura, è caduta qualche metro più avanti picchiando la testa. Per lei si è perciò reso necessario l'intervento dei soccorsi e il trasporto all'ospedale locale: a causa delle ferite riportate al capo, risulterebbe ancora ricoverata in prognosi riservata. Il ragazzo è stato se non altro più fortunato dell'amica: pur in evidente stato di choc all'arrivo dei soccorritori, è stato ferito in modo lieve.

Sul posto sono giunti anche i militari dell'Arma, i quali hanno provveduto ad espletare gli accertamenti del caso nei confronti dello straniero. Il conducente è quindi stato sottoposto al testo del palloncino, ma il tasso alcolemico è risultato inferiore al limite di 0,5 g/l fissato dalla normativa. Gli esami tossicologici hanno inoltre escluso l'assunzione di sostanze stupefacenti: ad originare il sinistro sarebbe quindi stata una grave disattenzione dell'automobilista. E quest'ultimo dovrà pertanto risponderne penalmente: l’autovettura è intanto stata posta sotto sequestro. L’uomo è invece stato denunciato alla procura della Repubblica di Spoleto per la violazione di lesioni personali stradali gravi e sanzionato amministrativamente, ai sensi delle norme del Codice della Strada che regolano la circolazione dei veicoli in presenza di pedoni che attraversano la strada.