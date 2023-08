Invita ragazza disabile ad uscire e la violenta "per ripicca". L'orrore dello straniero

Avrebbe stuprato una ragazza disabile di 22 anni, attirandola in un tranello. E lo avrebbe fatto a quanto sembra per "vendetta" nei confronti della fidanzata, che in precedenza aveva deciso di lasciarlo. Protagonista della vicenda che arriva da Modena è un uomo di 31 anni originario della Tunisia, il quale è stato per il momento denunciato con l'accusa di violenza sessuale. Gli inquirenti stanno ancora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, passando al vaglio le accuse che sono state nel frattempo rivolte al trentunenne straniero. L'episodio in questione risalirebbe al mese scorso, ma stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino l'accaduto è emerso nelle scorse ore perché solo di recente la vittima ha trovato la forza e il coraggio di denunciare quel che avrebbe subìto. E lo stesso presunto stupratore l'avrebbe costretta al silenzio.

Tutto è iniziato nelle scorse settimane: il magrebino aveva invitato la giovane, che vive in una comunità d'accoglienza e sarebbe portatrice di gravi disabilità riconosciute da Ausl, ad uscire per un drink e una passeggiata. I due si erano conosciuti qualche giorno prima tramite una coinquilina della ventiduenne e si sarebbero scambiati alcuni messaggi telefonici, prima di vedersi. La sera dell'incontro, la ragazza avrebbe raggiunto il tunisino in un bar della zona, intorno alle 22.30, per poi spostarsi in un altro locale e continuare a chiacchierare. A quel punto, l'uomo si sarebbe diretto verso casa e le avrebbe proposto di salire con lui nel suo appartamento. Si trattava però di una trappola: dopo averla portata nella sua abitazione, il trentunenne l'avrebbe immobilizzata e violentata.