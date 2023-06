Scomparsa Kata, perquisizioni dei carabinieri nell'area dell'hotel. Controllati anche i tombini

Sono ore tesissime mentre proseguono le ricerche della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, scomparsa a Firenze nel pomeriggio dello scorso 10 giugno. Sono passati tre giorni, e ancora nessuna traccia della bambina peruviana di soli 5 anni.

Il sopralluogo

In corso questa sera un nuovo sopralluogo dei carabinieri di Firenze, alla ricerca di indizi e segnali che possano fornire qualche risposta e portare al ritrovamento della minore. Secondo quanto riferiscono le agenzie stampa, intorno alle 17:30 alcune pattuglie dell'Arma hanno nuovamente raggiunto la zona dell'ex hotel Astor, edificio occupato sito tra via Maragliano e via Boccherini. Qui viveva la piccola Kata, e qui è scomparsa.

Stando alle ultime informazioni sono circa venti i militari, in borghese e in divisa, che in questo momento sono sul posto. I carabinieri sono entrati in un palazzo di via Boccherini, al numero 34, attiguo all'ex albergo, dopo aver mostrato un atto ufficiale di perquisizione a uno dei condomini. Attualmente gli inquirenti si trovano al lavoro all'interno del garage del condominio, alla disperata ricerca del più piccolo dettaglio che possa condurre alla bambina.

I carabinieri si sono presentati in borghese. Oltre al garage, secondo quanto si apprende, sarebbero saliti anche ai piani superiori dell'edificio, effettuando delle perquisizioni anche nel cortile. È la pm Christine von Borries a coordinare l'ispezione degli uomini dell'Arma. Insieme ai militari, anche il colonnello Angelo Murgia, comandante del nucleo investigativo dei carabinieri di Firenze.

Coinvolti anche i vigili del fuoco, che stanno dando il loro contributo procedendo all'apertura di serrande e cantine e ispezionando i tombini dei pozzi neri. Più di dodici gli investigatori presenti, che stanno facendo avanti e indietro fra i due immobili, l'hotel Astor e il civico 34. Alcuni militari, invece, piantonano i punti sensibili. Nulla sfugge all'occhio vigile degli uomini in divisa.

Ascoltato il fratellino

Fondamentale il racconto del fratellino di Kata, un bimbo di 7 anni. Grazie alla sua testimonianza è scattato il sopralluogo di stasera. Il bambino è stato ascoltato per circa due ore dagli inquirenti e il minore avrebbe fornito dettagli importanti sugli ultimi minuti prima della scomparsa della sorella. I due piccoli, infatti, stavano giocando nel cortile dell'ex hotel Astor.

Il bambino è stato accompagnato dallo zio e al momento del suo colloquio con le autorità era presente anche una psicologa. Dopo aver ascoltato il piccolo, la pm Christine von Borries ha deciso di procedere con l'ispezione dei carabinieri.