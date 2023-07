Il killer di Enna seguiva un corso antiviolenza. Le minacce alla ex: "Ti sparo"

Maurizio Impellizzeri, il 58enne che giovedì mattina ha freddato con tre colpi di pistola l'ex moglie, Marinella Marino, in strada a Troina (Enna), seguiva un percorso riabilitativo in un centro antiviolenza per donne. Il provvedimento gli era stato imposto dal giudice in alternativa alla misura detentiva a seguito di una condanna per atti persecutori e minacce nei confronti della vittima. L'indagato, rintracciato presso la sua abitazione, è stato arrestato quasi in flagranza con l'accusa di omicido volontario.

Le minacce alla ex: "Ti sparo"

Una morte annunciata quella di Marinella Marino, 54 anni, madre di tre figli. Dopo la separazione, a quanto pare molto burrascosa, Impellizzeri aveva continuato a minacciarla di morte: " Ti ammazzo a colpi di pistola ", le avrebbe detto più di una volta. Al punto che la donna, temendo che l'ex potesse passare dalle parole ai fatti, lo aveva denunciato. Da lì il processo che è costato al 58enne una condanna a 8 mesi di carcere per atti persecutori. La pena, però, era stata sospesa e all'allevatore era stato imposto un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza.

La pistola

"S ono sotto choc, non mi aspettavo una simile tragedia. L'ho visto fino a venerdì scorso e gli ho ripetuto di non avvicinarsi alla ex moglie, proprio per non vanificare il percorso fatto ", ha dichiarato al Corriere della Sera il legale dell'uomo, l'avvocato Elvira Gravagna (che poi ha rinunciato alla difesa). Eppure, che Impellizzeri potesse essere in possesso di una pistola lo sospettavano anche i carabinieri. Al punto che avrebbero perquisito svariate volte la sua abitazione senza, però, trovare nulla. È stato poi il 58enne a consegnare l'arma agli inquirenti quando lo hanno arrestato. Addosso aveva ancora i vestiti sporchi di sangue della vittima.

Il delitto

L'omicidio si è consumato in pieno centro a Troina, nel rione San Basilio, ieri mattina. Impellizzeri, dopo aver seguito la ex moglie, ha aspettato che uscisse dal supermercato. Intuito il pericolo, la donna ha tentato di scappare rifugiandosi a casa di una conoscente, ma non ha fatto in tempo a varcare la soglia: è stata freddata con tre colpi di pistola. Inutili i tentativi di soccorso, Marinella Marino è morta sul colpo.

Lo sgomento