Lodi, incidente sul lavoro: operaio 18enne muore schiacciato da mezzo agricolo

Tragedia nella mattinata di giovedì 20 giugno a Brembio, nel Lodigiano, dove un ragazzo di 18 anni è morto per un incidente sul lavoro. Pierpaolo Bodini, la vittima, è rimasto schiacciato sotto un pesante mezzo agricolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu, ma per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare.

L'incidente mortale

Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle ore 10 di oggi nell'azienda Bassanetti in via Cavour. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava effettuando alcuni lavori di manutenzione su una seminatrice assieme a un collega 20enne, quando un pezzo del macchinario si è staccato e lo ha colpito in pieno. Il giovane non ha fatto in tempo a spostarsi: è morto su colpo.

Le indagini

Sul caso è stato aperto un fascicolo in Procura a Lodi, al momento senza ipotesi di reato. Al lavoro anche i carabinieri della compagnia di Codogno e gli esperti dell'Ats che dovranno accertare se siano state applicate e rispettate tutte le norme di sicurezza imposte sui luoghi di lavoro. " Siamo tutti senza parole. Morire sul lavoro è una cosa che fa ancora più rabbia. Della vittima sappiamo che era un gran lavoratore ", ha detto il sindaco di Brembio Oriana Ghidotti.

Chi era la vittima

Pierpaolo Bodini lavorava da circa un anno nell'azienda agricola Bassanetti, che in passato era appartenuta al nonno.

Sui social il giovane condivideva moltedei trattori e altre con gli amici. Ieri sera, meno di 24 ore prima della tragedia, aveva caricato una storia su Instagram, in cui mostrava una trebbiatrice, taggando l'azienda.