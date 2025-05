L'ha ammazzata, poi ha finto di cercarla. Il papà di Martina: "Alessio in vacanza con noi"

Ascolta ora 00:00 00:00

" Alessio si è dato la zappa sui piedi. Lunedì sera è tornato a casa, si è fatto la doccia, ha mangiato ed è uscito. Lì ho capito ". Lo racconta a Storie Italiane Marcello Carbonaro, il papà di Martina, la 14enne uccisa ad Afragola (Napoli) dall'ex fidanzato Alessio Tucci. Il 19enne, arrestato con l'ipotesi di reato per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere, sarà sentito domani mattina dal gip per l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Poggioreale, dove si trova recluso.

Il papà di Martina: "Avevo l'assassino con me in macchina

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Martina sarebbe stata uccisa la sera di lunedì 26 maggio, ancor prima che i genitori si recassero dai carabinieri per denunciare la presunta scomparsa. In quelle ore di spasmodica e vana attesa, mamma Fiorenza e papà Marcello si sono attivati per cercare la figlioletta, che era uscita nel tardo pomeriggio per andare in yogurteria assieme all'amica del cuore, Anna. Tucci si è proposto di partecipare alle ricerche della ex fidanzatina, sostenendo di averla vista solo per qualche minuto e di non sapere dove fosse. " Io avevo l'assassino di mia figlia in macchina e non lo sapevo. - dice incredulo Marcello Carbonaro - Quando l'ho chiamato per sapere di Martina, lui mi ha detto 'lei ha fatto la sua strada e io la mia'. Poi ho chiamato anche Anna, la quale mi ha riferito che lui e Martina avevano litigato ". Tucci avrebbe avuto un momento di esitazione quando il papà della 14enne gli ha detto che si sarebbe rivolto ai carabinieri: " Quando gli ho detto che stavo andando a fare la denuncia, lui mi ha chiesto se poteva portare anche un suo amico. - racconta l'uomo - Al quel punto gli ho chiesto: 'Ma perché vuoi che venga un'altra persona, cosa c'entra col fatto che è scomparsa mia figlia? E lui mi ha risposto che non sarebbe venuto: 'resto qua', sono state le sue parole ".

"Facevamo le vancanze insieme"

Marcello non si dà pace per quanto accaduto. Le emozioni si mescolano ai ricordi: " Mia figlia stava sempre con lui ". Si sente tradito anche nella fiducia: " Lui veniva a casa, mangiava con noi, abbiamo fatto persino le vacanze insieme. - conclude - E poi quando pensavamo che Martina fosse scomparsa, ci ha aiutato nelle ricerche. Assurdo".

La mamma di Martina: "La madre di Alessio forse mi aveva avvertita"

Nel corso del programma di Eleonora Daniele è intervenuta anche Fiorenza Cossettino, la mamma di Martina, la quale ha raccontato di aver avuto uno scambio di battute con la madre di Tucci: " Sua mamma non mi ha minacciato, ma mi ha detto 'stai attenta ai social, qualcuno può violentare e uccidere'. Ora come ora posso dire che dovevo stare attenta al figlio. Non so se era un avvertimento, che lei forse aveva capito qualcosa e non me l'ha voluto dire ".

"Lui le aveva dato uno schiaffo"

Martina e Alessio stavano insieme da circa due anni, poi lei ha deciso di lasciarlo. " Tre settimane fa - ricorda la donna - ho saputo che Alessio aveva dato uno schiaffo a mia figlia. In quel momento avevo ospiti a casa e non abbiamo potuto parlare. Poi mia figlia mi ha confidato di aver sopportato tanto, pure uno schiaffo, ammettendo di aver sbagliato ad accettare queste cose ". E ancora: " Martina ha sempre parlato bene del fidanzato, ma oggi ho il dubbio che sia successo di più e che lei abbia taciuto. Ma a casa non è mai tornata con lividi ". Il 19enne è stato raggiunto dai carabinieri a casa dell'ex fidanzata, come confermano i genitori della 14enne. Mamma Fiorenza è sotto choc: " Solo ora sto cominciando a realizzare.

Mia figlia è sempre rimasta al mio fianco, anche quando ho perso i genitori durante il periodo del Covid. Ora che non c'è più non so chi mi darà tanta forza. Ora ho tre angeli che mi proteggono da lassù

- conclude -".