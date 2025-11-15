"Nudo a testa in giù, l'altro lo teneva per i piedi e chiedeva materassi". Così è morto Leonardo

" C'era una ragazza che gridava 'lascialo stare, lascialo stare!'. Stava sul balcone di fronte a quello dei ragazzi. Una scena terribile, uno di loro penzolava nudo a testa in giù dal terzo piano ". Lo avrebbe raccontato agli investigatori uno dei residenti di via San Calepodio, nel quartiere Monteverde a Roma, dove giovedì sera Lorenzo Fiorini, 27enne originario di Isola Liri, è morto precipitando dal terzo piano di un b&b. L'amico che era con lui, David Stajanovic, 25 anni, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Gli investigatori ipotizzano che tra i due ragazzi ci sia stato un alterco, esacerbato dall'eventuale consumo di sostanze stupefacenti o farmaci. Ad ogni modo, bisognerà attendere l'esito degli esami tossicologi e dell'autopsia per accertare la dinamica del drammatico evento.

"Litigavano da ore"

Come riporta il Corriere della Sera, a dare un'impronta significative alle indagini sarebbero state alcune testimonianze. Sentiti dai carabinieri, gli inquilini dello stabile in cui si è consumata la tragedia hanno raccontato di un lite furibonda tra i due amici nelle ore precedenti al fatto: " Si sentivano grida, insulti e rumori terribili, come se si stessero tirando addosso anche i mobili ". Secondo chi indaga, Fiorini e Stajanovic avrebbero cominciato a discutere e spintonarsi nella stanza del b&b, salvo poi spostarsi sul balcone, fino al tragico epilogo.

"L'amico lo teneva per i piedi"

Decisiva ai fini investigativi potrebbe essere la testimonianza dei condomini della palazzina di fronte al b&b, che hanno assistito impotenti alla drammatica scena. Alcuni inquilini avrebbero visto Stajanovic " reggere per i piedi l'amico " che " era completamente nudo oltre la balaustra ", scrive il giornale di via Solferino. " Correte, correte! Aiutatemi! Sfondate la porta e venite qui! Buttate i materassi in cortile! ", avrebbe gridato il 25enne poco prima che Fiorini precipitasse nel vuoto.

Gli investigatori ipotizzano che Stajanovic, indagato con l'accusa di omicidio volontario, abbia spinto l'amico di sotto e poi finto di soccorrerlo quando si è accorto di essere osservato dai vicini. Per la vittima, che lavorava come tecnico civile presso il Ministero della Difesa, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo.