Madre della star di TikTok uccisa, la vicina confessa: "Mi sono difesa"

Dopo sette ore di interrogatorio, Stefania Russolillo, 47 anni, avrebbe confessato di aver ucciso Rosa Gigante, la madre 73enne della nota star di TikTok Donato De Caprio. La donna, gravemente indiziata dell'omicidio, avrebbe reso solo parziali ammissioni: " Rosa mi ha aggredito ed io mi sono difesa ", ha spiegato agli inquirenti. Il movente della brutale aggressione - l'anziana è stata dapprima strangolata e poi data alle fiamme - non è chiaro, forse legato a futili motivi. L'arma del delitto non è stata ancora ritrovata.

La confessione

Stefania Russolillo è stata fermata a poche ore dall'omicidio, avvenuto ieri sera (martedì 18 aprile), in un'abitazione al secondo piano di via Vicinale Sant'Aniello a Pianura, quartiere alla periferia ovest di Napoli. La 47enne, assistita dall'avvocato Raffaele Scelsi, ha confessato l'omicidio senza però dettagliare il racconto di alcun particolare. " Non ricordo ", avrebbe ripetuto al pm Maurizio De Marco durante il lungo interrogatorio in Questura. La donna avrebbe detto, altresì, di essersi " solo difesa " dopo che - secondo la sua versione - l'anziana l'avrebbe aggredita. Sul volto, ha sottolineato il legale dell'indagata, sono presenti delle escoriazioni.

Il movente dell'omicidio

Sulla scorta degli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Napoli, risulta che tra Rosa Gigante e Stefania Russolillo ci fossero già dei dissapori. La 47enne sospettava che l'anziana le rubasse la posta, nascondendole le bollette. Ieri pomeriggio le due donne si sarebbero incontrate per un chiarimento, ma poi la conversazione è degenerata fino a sfociare nel sangue. La vittima è stata dapprima colpita alla tempia con un oggetto contundente, poi strangolata con cavo e infine data alle fiamme (ad onor del vero, si parla di un "tentativo di dare fuoco al corpo "). Sulle braccia dell'anziana sono stati evidenziati segni di ustioni e bruciature.

