Uccisa la madre del salumiere-influencer

È la mamma di Donato De Caprio, star di TikTok, la donna trovata morta ieri nel primo pomeriggio di ieri nella sua casa di Pianura, nella periferia ovest di Napoli. Rosa Gigante, 73 anni, sarebbe stata uccisa da una vicina al culmine di una lite. Una discussione violenta, sentita chiaramente dagli altri condomini. Una morte violenta che ha scosso tutto il quartiere.

La donna è stata fermata e sottoposta ad interrogatorio, ma al momento sono ancora sconosciuti i motivi del gesto, forse legato ad un diverbio per un posto auto, quindi potenzialmente un delitto per futili motivi. Il figlio, il giovane salumiere napoletano e food influencer da milioni di followers, diventato famoso con il suo slogan «con mollica o senza?», avvertito nel suo negozio in via Pignasecca, ha chiuso il negozio e si è precipitato sul posto.

Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Napoli e coordinate dal pubblico ministero Maurizio De Marco, hanno imboccato subito una pista precisa. E poche ore dopo il ritrovamento del cadavere una donna che abita nello stesso palazzo in via Vicinale Sant'Aniello è stata portata in commissariato. L'omicidio sarebbe stato commesso con un corpo contundente alla testa, probabilmente un martello, e sembra che l'omicida, fermata con l'accusa di omicidio volontario, abbia poi cercato di dare fuoco al corpo. La vittima sarebbe stata trovata con una corda intorno al collo. Al momento dell'arrivo del 118 ci sono stati momenti concitati con i familiari della vittima, che hanno scoperto il delitto. Sul posto si sono radunate molte persone, vicini di casa e gente del quartiere.

Del resto Donato De Caprio è conosciutissimo a Napoli e di riflesso anche sua madre lo era. Su Tik Tok il salumiere è diventato una celebrità da tre milioni di follower grazie ai panini che prepara nella sua bottega, riprendendosi con il telefonino mentre sceglie il pane e lo farcisce, con il tormentone che lo ha reso famoso, «Con mollica o senza?», che lo ha fatto crescere in maniera esponenziale sulla piattaforma cinese fino a farlo diventare uno dei più importanti influencer del settore food di Napoli. Davanti al suo negozio ci sono sempre file di turisti che vogliono provare i suoi panini. Ora, purtroppo, la tragedia della madre.