Siamo in possesso degli interrogatori a cui sono stati sottoposti la notte scorsa alcuni giovani manifestanti coinvolti nei disordini alla Stazione Centrale di Milano

Maranza
00:00 00:00

Oggi il Giornale è in grado di offrire un piccolo scoop. Grazie a fonti riservate il vostro cronista è venuto in possesso degli interrogatori a cui sono stati sottoposti la notte scorsa alcuni giovani manifestanti coinvolti nei disordini alla Stazione Centrale di Milano. Ecco la trascrizione delle dichiarazioni di uno dei fermati.

Nome.

«Alì El Fassi. Detto il Lama».

Perché ti piace l'animale?

«No per il coltello».

Nazionalità?

«Italiano di MarraKech! Minchia Bro!».

Professione?

«Per ora si scialla. Ma sto cercando un lavoro per pagarvi la pensione».

Cosa ci facevi alla stazione Centrale?

«Veramente stavamo andando ad Arese al centro commerciale a ranzare un paio di Air Jordan... Poi un fratello ci ha detto questa cosa che si andava in centro a fare casino, uno ha detto Oh raga, mi gasa un botto!. Qualcuno ha capito Gaza, e ci si siamo ritrovati lì. Poi uno mi ha strappato per sbaglio il borsello, io ho gridato "Ti sfondo, fra!" ed è partito il rissone...».

Avete devastato tutto...

«Fra', ho cappellato... dai scusa».

E la Palestina?

«La cosa?».

I pro Pal. Eravate con i pro Pal...

«Ma chi? I boomer con le sciarpe in faccia? Che flex!».

Sì, vabbè Ciao.

«Ciao! Bella zio!».

