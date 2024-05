"Il marito non la faceva uscire". I racconti delle persone vicine a Siu

Un incidente domestico. Un tentato suicidio. E poi un arresto con l’accusa di tentato omicidio. Da un lato, nel ricovero di Soukaina El Basri, il 16 maggio a Biella, ci sono le versioni del marito Jonathan Maldonato e della sua famiglia, dall’altro ci sono gli inquirenti che indagano per capire se quanto raccontato dall’uomo trovi compatibilità anatomiche e ambientali. Ma c’è stata nel 2023 una denuncia di maltrattamenti da parte dell’influenzar Siu, poi ritirata.

Siu è uscita ieri dal coma, nel reparto di rianimazione del nosocomio novarese in cui si trova: si ritiene che possa essere dimessa lunedì, ma al momento non è ancora in grado di raccontare la propria versione. Per Maldonato oggi c’è l’udienza di convalida del fermo nel carcere di Biella. Le sorelle di lui hanno commentato a una giornalista di Quarto Grado che l’unica colpa del fratello sarebbe stata di aver amato troppo la moglie e di averla trattata come una principessa.

Eppure intanto si levano delle voci diverse. Una è quella di Lucia, influencer come Siu, amica, che alla trasmissione di Rete 4 ha rivelato: “ Lei lo avrebbe voluto lasciare anche molto prima, però essendo che, insomma, lui faceva comunque leva sul fatto delle bambine, sul fatto anche magari che lei non avesse un lavoro fisso. Lei aveva paura a cambiar vita. Mi diceva magari le avrebbero tolto le figlie, questa era la sua paura principale. Mi parlava del fatto che comunque lui era abbastanza brusco, ogni cosa che lei faceva ci doveva essere lui. Quelle volte che ci siamo viste c’era suo marito, la accompagnava ovunque per lavoro anche. Era molto sì… ossessivo nei suoi confronti. L’ultima volta che me lo ha detto, lei era convinta, ha detto: ‘Questa volta devo cambiare vita, devo assolutamente lasciarlo anche e soprattutto per le bambine, non ce la faccio più’. Ho sempre avuto questa sensazione che lei lo temesse ”.

Siu aveva allestito al piano superiore della sua villetta di Biella un piccolo studio in cui produrre i contenuti social su moda e bellezza di cui si occupava. Nel 2020 aveva contattato il manager Antonio Barrera, che a Quarto Grado ha illustrato: “ Il suo sogno era riuscire a presentare, riuscire a condurre qualcosa e onestamente ripeto per quel poco che abbiamo collaborato era brava, era decisamente bravina insomma. Mi è sembrata interessante e quindi le ho proposto un qualcosa per poter riuscire a collaborare e la cosa le piaceva, il progetto le era piaciuto ”.

Ma, a quanto sa Barrera, Maldonato si sarebbe opposto: “ Era quasi impossibile collaborare con lei perché aveva sempre problemi, soprattutto col marito che non voleva e quindi creava sempre ostacoli su tutto ”. Fino al 2021, quando Siu ricontatta Barrera: “ Mi mandava messaggi che suo marito non la capiva, che suo marito non voleva, suo marito… era un casino.

Non poteva uscire, non la faceva uscire, se si doveva andare da qualche parte”. Il manager e l’influencer si sono quindi persi di vista, ma un mese fa lei lo avrebbe ricontattato per