Massacrato di botte e rapinato nella sua villa: l'incubo dell'ex-campione di rally

Aggredito all'improvviso nel giardino della sua stessa abitazione, massacrato di botte e rapinato da quattro malviventi che indossavano il passamontagna. Questa la serata da incubo vissuta dall'ex-rallista Andrea Aghini, picchiato ed immobilizzato da ignoti nella sua casa di Collesalvetti (in provincia di Livorno). Lo sportivo,oggi sessantenne, avrebbe reagito e cercato di rincorrere i ladri, rimediando tuttavia una serie di ferite che ne hanno suggerito il ricovero precauzionale all'Ospedale Cisanello. Un'aggressione, quella ai danni del vincitore del Rally di Sanremo 1992, che si sarebbe concretizzata nelle scorse ore. I carabinieri di Fauglia sono al lavoro per identificare i responsabili. Sulla base di una prima ricostruzione Aghini si trovava nel giardino della propria villa e stava recandosi dalla madre, quando improvvisamente sarebbe stato accerchiato ed aggredito da quattro uomini.

" Hanno usato uno straccio come per farmi soffocare e mi hanno atterrato prendendomi a calci e pugni – ha spiegato Aghini al quotidiano Il Tirreno – io urlavo e mi divincolavo. Poi, a un certo punto, mi hanno preso di peso e mi hanno portato in casa. Sul momento non ho neanche avuto paura: pensavo più che altro a difendermi e a difendere la casa. Ho agito d’istinto, ne ho steso uno e dopo l’ho anche rincorso. Poi mi sono saltati addosso e non ho visto più niente". Dopo averlo imbavagliato e trascinato in casa dunque, i rapinatori avrebbero prelevato gioielli ed oggetti preziosi. Non prima di aver messo fuori gioco l'impianto di videosorveglianza interna, sembrerebbe. Le urla di Aghini avrebbero tuttavia attirato l'attenzione dei dipendenti e degli iscritti alla scuola guida che si trova a pochi metri dal luogo del pestaggio. I corsisti dell'autoscuola, insospettiti, avrebbero suonato il campanello e i quattro malviventi si sarebbero dati alla fuga.