Maxi ispezione nell'ex albergo occupato: si cercano tracce di Kata

Articolo in aggiornamento...

È scattata all'alba di domenica 18 giugno la maxi ispezione dei carabinieri all'interno dell'ex hotel Astor di Firenze da cui, otto giorni fa, è sparita la piccola Kata. L'obiettivo del sopralluogo è quello di individuare eventuali tracce della bambina che, quando è scomparsa, indossava un paio di pantaloni viola, t-shirt bianca e scarpe nere. Sul posto è presente anche il pm Christine Von Borries che, assieme al procuratore distrettuale Luca Tescaroli e al pm Giuseppe Ledda, coordina le indagini con l'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione. Gli inquirenti, riporta l'Ansa, non escludono che Kata non sia mai uscita dalla struttura.

La maxi ispezione

Il sopralluogo all'interno dell'ex albergo via Maragliano, sgomberato ieri su disposizione della procura, è scattato nelle prime ore di questa mattina. All'ispezione partecipano partecipano un team dei Gis, composto da quattro tecnici, e un altro del Ros che utilizzano apparecchiature ad alta tecnologia, adatte a individuare eventuali intercapedini o cavità nelle mura. Nelle operazioni, fra le attività in loco e le analisi di laboratorio, sono impegnati anche 8 carabinieri del Sis.

Lo sgombero

Al fine di agevolare le ricerche della bimba, e il protarsi della commissione di altri reati (il 28 maggio c'era stato anche un tentato suicidio), la procura ha ritenuto di dover sgomberare la struttura occupata abusivamente da alcune famiglie straniere. Sabato mattina, nel giro di nove ore, sono state fatte uscire 132 persone, tra cui 42 minori. I servizi sociali del Comune di Firenze si sono attivati per garantire a tutti gli occupanti, per lo più romeni e peruviani, una sistemazione e l'assistenza per percorsi di inserimento sociale. Le persone sono state trasferite in quattro centri di accoglienza gestiti da Caritas, cooperativa Il Girasole e uno di proprietà del Comune.