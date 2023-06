Kata, sgomberato l'ex hotel Astor occupato. Dal video ai testimoni: cosa sappiamo sul rapimento

Articolo in aggiornamento...

L'ex hotel Astor, il palazzo occupato abusivamente dai cui è sparita la piccola Kata, è stato sgomberato nelle prime ore di sabato 17 giugno. Sul rapimento della bimba peruviana ora indaga anche il Ros dei carabinieri di Firenze. A una settimana dalla scomparsa resta salda l'ipotesi del sequestro di persona a scopo di estorsione legata, forse, al racket degli affitti all'interno della struttura di via Maragliano.

Lo sgombero