Messina, tre corpi crivellati di colpi ritrovati in un bosco

Erano usciti stamattina per una battuta di caccia e non sono più tornati. Sono stati ritrovati a Montagnareale, centro cittadino del messinese a una decina di minuti di auto da Patti, con ampie zone boschive intorno, in contrada Caristia. I loro corpi erano crivellati di colpi d'arma da fuoco. La segnalazione è giunta al numero unico di emergenza 112. Si tratta di due persone originarie di Barcellona Pozzo di Gotto, Davis Pino di 26 anni, suo fratello Giuseppe Pino di 44 anni, e l'altra di Librizzi, l'82enne Antonio Gatani di Librizzi.

Sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno della Procura di Patti Angelo Cavallo. I carabinieri hanno trovato accanto a uno di loro un fucile. Gli inquirenti stanno cercando le altre armi. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista.

Potrebbe trattarsi di un duplice omicidio e di un suicidio oppure dell'azione di una quarta persona. La zona dove sono stati trovati i cadaveri è nota per la presenza di suini neri dei Nebrodi selvatici.

Articolo in aggiornamento