Milano, furgone colpisce quattro persone sul marciapiede: un morto

Articolo in aggiornamento

È di tre feriti e un morto il bilancio di un drammatico incidente stradale causato da un furgone a Milano, all'angolo tra via Boccaccio e Piazza Giovine Italia, attorno alle 16.30 di oggi. Secondo quanto apprende il Corriere della Sera, il conducente del mezzo sarebbe risultato positivo all'alcol test. Le persone investite si trovavano sul marciapiede, in attesa di attraversare. Il ferito più grave, un uomo di circa 30 anni, è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Dopo le prime manovre di rianimazione sul posto, la vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'impatto sono intervenute due automediche, un'auto infermieristica, quattro ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.

I feriti

Tra i pedoni feriti, c'e un ragazzo di 21 anni che ora si trova ricoverato presso l'ospedale San Raffaele con un trauma cranico e diverse fratture agli arti. Una turista tedesca di 21 anni ha riportato invece traumi alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Mentre per un uomo di 50 anni, anche lui colpito dal furgone, non è stata necessaria l'ospedalizzazione. Infine il conducente del mezzo, un 55enne, è stato trasportato in codice verde all'ospedale San Carlo.

La dinamica

La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Sembra che i pedoni siano stati investiti mentre si trovavano sul marciapiede, in attesa che scattasse il verde per attraversare. Il conduce del furgone, che arrivava da piazza Virgilio, avrebbe perso il controllo del mezzo. Quindi sarebbe andato a sbattare contro un semaforo, finendo poi per travolge quattro persone.

Il conducente positivo all'alcol test

A quanto trapela dalle prime informazioni, il conducente del mezzo sarebbe risultato positivo all'alcol test.

L'indiscrezione non è stata ancora confermata. Il pm di turno ha disposto il sequestro del mezzo per gli accertamenti tecnici. Verosimilmente, nelle prossime ore saranno acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina per ricostruire l'accaduto.