Minorenne violentata a Milano dal branco. Arrestato un 21enne egiziano,

Un ventunenne egiziano è stato arrestato per uno stupro di gruppo commesso a Milano nel settembre scorso nei confronti di una minorenne, in una struttura sportiva in disuso, in zona Bonola. Il ragazzo è stato rintracciato a Rimini lo scorso lunedì e ora si trova nel carcere della cittadina romagnola. Sono attive le ricerche di un altro componente del branco, di 22 anni, che nei mesi scorsi è stato destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Milano.

Insieme ai due hanno partecipato all’aggressione altri due ragazzi, che all’epoca dei fatti avevano meno di 18 anni e per questo sono stati denunciati alla Procura per i minorenni. Le indagini sono scattate quando la vittima si è confidata con un’educatrice che la stava seguendo, raccontandole della violenza subita. La donna ha così segnalato l’episodio al dipartimento "Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli" della Procura di Milano. Nel corso degli ultimi mesi, per risalire ai presunti autori, gli agenti della squadra mobile si sono basati sul racconto della vittima, che ha fornito precise descrizioni degli autori, e su alcune intercettazioni telefoniche. È emerso che i ragazzi fossero soliti dormire nella struttura e che la vittima li aveva conosciuti da pochi giorni.