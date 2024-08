Spunta l'ipotesi del sequestro lampo: cosa è successo al bimbo scomparso a Locorotondo

Ascolta ora 00:00 00:00

Si continua a parlare del caso di Domenico Gallo, il bambino di due anni scomparso per diverse ore nelle campagne di Locorotondo (Bari) nella giornata dello scorso 30 luglio. Il piccolo è stato fortunatamente ritrovato dopo lunghe ricerche e la storia si è conclusa nel migliore dei modi, ma rimangono molti dubbi. Gli inquirenti continuano a interrogarsi e adesso spunta l'ipotesi del sequestro lampo.

Qualcuno ha preso il piccolo Domenico?

Uno dei primi ad avanzare dei sospetti era stato il sindaco Antonio Bufano, che aveva espresso delle perplessità circa la sparizione del bambino. Domenico è infatti scomparso per ben otto ore, prima di essere ritrovato sotto un albero. Come mai si trovava lì? In queste ore sta prendendo piede l'idea che qualcuno possa averlo preso. Gli stessi genitori del piccolo non credono alla storia che il figlioletto si sia spontaneamente allontanato così tanto dalla loro abitazione.

Si indaga, dunque. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire al meglio la vicenda, così da valutare la situazione. Sappiamo che lo scorso martedì 30 luglio Domenico Gallo è sparito da casa e dopo otto ore è stato trovato sotto un albero di fico. Le sue ricerche hanno impegnato un grosso contingente di uomini. Sono stati coinvolti droni, elicotteri e cani molecolari. Tutto per scongiurare il peggio.

Impossibile credere che Domenico, un bimbo di neanche due anni ancora poco sicuro nella camminata, possa essersi allontanato così tanto. Molto più plausibile l'idea che possa essere stato preso da qualcuno. In queste ultime ore i carabinieri hanno ripercorso tutto il tragitto, setacciando la zona, e si sono sempre più convinti che un simile tracciato non possa essere stato compiuto da un bambino così piccolo. La strada, infatti, presenta discese e salite, vegetazione incolta e rovi. Gli inquirenti ritengono pertanto che qualcuno abbia prelevato Domenico da casa, per poi abbandonarlo una volta saputo delle ricerche in corso.

Come sta il bambino

Le indagini, dunque, sono in corso e si spera che gli inquirenti possano fare presto chiarezza. Intanto rassicura il fatto che Domenico Gallo, tornato dalla sua famiglia, sta bene. Purtroppo il piccolo non può certo riferire ciò che gli è accaduto, a quello dovranno pensare gli inquirenti.

I genitori hanno fatto visistare il bambino presso l'ospedale

Giovanni XXIII di Bari. Aveva una leggera ferita alla fronte che è stata medicata, ma per il resto gode di un'ottima salute. Presto compirà due anni esatti, e lo farà circondato dall'amore della sua famiglia.