Bari, bimbo di 2 anni scompare nelle campagne di Locorotondo: ricerche in corso

Dalla tarda mattinata di martedì 30 luglio non si hanno più notizie di Domenico Gallo, un bimbo di due anni scomparso a Locorotondo, in provincia di Bari. Secondo quanto si apprende, il piccolo vive in una zona rurale di Contrada Serralta, dove si stanno concentrando le ricerche. A dare l'allarme è stata la madre, attorno alle ore 11, dopo aver cercato invano il figlioletto nei pressi dell'abitazione.

La notizia è stata diffusa tramite le pagine social del Comune di Locorotondo. " Vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l'immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, uomo duemila e cittadini volontari il piccolo non è ancora stato ritrovato ", si legge nella comunicazione. "Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili ". E infine: " La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico ".

Al momento della scomparsa, il bambino indossava una maglietta di colore grigio chiaro, un paio di pantaloncini a quadretti blu e delle scarpe da ginnastica, marca Adidas, dello stesso colore.

Per ora nessuna novità, stiamo aspettando i cani molecolari

I vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri stanno setacciando la zona con anche l'ausilio di droni. A breve dovrebbe arrivare una squadra dell'unità cinofila. "", fa sapere il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano.