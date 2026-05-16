Modena, così i passanti hanno fermato Samir El Koudiri in 11 secondi

Le telecamere per il controllo stradale hanno ripreso da dietro l’arrivo dell’auto sulla via Emila, l’hanno mostrata zigzagare e andare sul marciapiede tranciando i pedoni nella Ztl. Un’altra telecamera ne ha ripreso l’azione dal davanti, in maniera drammaticamente cruenta, mostrando ancora meglio l’azione delittuosa che, attualmente, appare volontaria. Non sembra ci sia stato un errore, l’auto entra a tutta velocità nella via e accelera, colpisce i pedoni come fossero birilli, prima di fermare la sua corsa contro la vetrina di un negozio.

E poi ci sono le immagini di un impavido passante, che faceva parte del gruppo che ha rincorso il conducente durante la sua fuga per tentare di fermarlo e impedirgli di far perdere le proprie tracce. Queste sono forse le immagini più chiare: si vede Luca Signorelli, uno dei testimoni fortunatamente non colpiti dal veicolo, che riesce ad afferrarlo alle spalle. Lo ferma e lo trascina giù ma a quel punto Samir El Koudri riesce a sovrastare Signorelli e lo mette con le spalle a terra ed è a quel punto che spunta il coltello. Cerca di colpirlo tre o quattro volte al petto e alla testa, dove effettivamente la lama arriva, causando alcuni tagli all’uomo, fortunatamente non profondi. Ma non riesce ad andare a fondo nella sua azione solamente perché Signorelli è riuscito ad afferrare El Koudri al polso della mano armata, bloccandone il movimento.

Nel frattempo altre due persone sono accorse in aiuto di Signorelli e in tre sono riusciti a fermare l’assalitore col coltello, immobilizzandolo fino all’arrivo della polizia di Stato qualche istante dopo. Un’azione fulminea, durata 11 secondi in tutto durante i quali Signorelli e gli altri passanti con grande coraggio hanno contribuito in maniera ad assicurare l’uomo ala giustizia. “Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella mi ha telefonato per dare la sua vicinanza dopo quanto accaduto oggi a Modena, esprimere vicinanza e solidarietà a chi è rimasto ferito e ringraziare i cittadini che sono intervenuti per bloccare l'autore del fatto”, ha riferito il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, sul suo profilo Instagram. “Quanto accaduto oggi a Modena, dove un uomo ha investito diversi pedoni e poi avrebbe accoltellato un passante, è gravissimo.