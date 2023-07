Morte Alice Neri, gravi indizi contro lo straniero: resta in carcere

Nelle scorse ore la Cassazione si è espressa in merito alla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Mohamed Gaaloul, bocciando il ricorso ed allineandosi al precedente verdetto del Riesame. Il ventinovenne tunisino rimarrà quindi in carcere e la sua posizione sembra aggravarsi ulteriormente. Questi gli ultimissimi sviluppi relativi al "caso Alice Neri", con le indagini da parte degli inquirenti che proseguono a pieno ritmo. Il principale indiziato resta il giovane straniero, per un sospetto accentuato dal parere della Corte di Cassazione che (al pari del Tribunale del Riesame, lo scorso febbraio) si è opposta alla sua scarcerazione. E tramite il proprio legale, la famiglia della vittima ha espresso soddisfazione per quanto decretato dai giudici.

"L’organo giudiziario di maggior rilevanza in Italia, e le cui decisioni non sono sottoposte ad impugnazione – ha dichiarato l'avvocato Cosimo Zaccaria al quotidiano Il Resto del Carlino – ha affermato e confermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza per Gaaloul, nell’uccisione di Alice Neri. Una delitto terribile che ha portato a carbonizzare il corpo" . Il cadavere di Alice Neri, carbonizzato, venne ritrovato com'è noto nelle campagne modenesi lo scorso novembre, all'interno dell'autovettura sulla quale si era appena allontanata da un locale di Fossa di Concordia. Secondo gli investigatori, quella sera la vittima incontrò Gaaloul, il quale confermò successivamente di aver accettato un passaggio da una "donna bionda". E quel che accadde da lì in poi non è ancora stato ricostruito con certezza: si sa che il tunisino lasciò l'Italia subito dopo la tragedia, per un'azione forse letta da chi indaga come una sorta di un'ammissione di colpevolezza.