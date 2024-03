Nizza Monferrato, 19enne uccide il padre e confessa: "Stanca delle continue violenze"

" Ho ucciso mio padre ". Una confessione drammatica quella che nella notte tra venerdì e sabato ha portato al fermo di una 19enne residente a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, per aver ucciso il padre di 50 anni, Akhyad Sulaev. Secondo quanto ha riferito la ragazza ai carabinieri, il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite domestica. Pare che l'uomo fosse solito infierire sui figli e la moglie. Una storia che ricorda inevitabilmente la vicenda di Alex Cotoia (ex Pompa), il giovane di Collegno che nel 2020 assassinò il papà, Giuseppe, per difendere la madre dall'ennesima aggressione.

L'omicidio

L'omicidio si è consumato in una casa di via San Giovanni, a Nizza Monferrato, nell'Astigiano, venerdì 1 marzo. Makka ha ucciso il padre con un fendente all'addome, fatale per l'uomo. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, la giovane era in stato di choc. I militari l'hanno portata in caserma dove, al termine dell'interrogatorio, c'è sta la confessione: " L'ho ucciso io ". L'arma del delitto è un coltello da cucina.

Il movente

Makka, che ora si trova in una comunità protetta, ha raccontato che il delitto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio. Pare che il padre, di nazionalità russa e con un impiego da cameriere, avesse deciso di lincenziarsi. Circostanza che ha creato tensioni in casa. Al punto che l'uomo avrebbe perso le staffe, accanendosi sulla moglie. Quindi la 19enne sarebbe intervenuta in difesa della madre, colpendo il genitore con un coltello recuperato dal cassetto in cucina.

Le violenze