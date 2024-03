Non accetta la separazione e spruzza candeggina in faccia alla moglie: la violenza dello straniero

Avrebbe aggredito la moglie, al termine dell'ennesima lite scoppiata in strada. E le avrebbe all'improvviso spruzzato negli occhi una sostanza a base di candeggina, ferendola e rendendone quindi necessario l'accesso al pronto soccorso. Protagonista della vicenda in questione, che arriva da Vignola (una realtà comunale dell'hinterland modenese) è un uomo di 60 anni originario del Marocco, finito in manette nelle scorse ore con l'accusa di lesioni aggravate. Stando a quel che riporta oggi la stampa emiliana, tutto sarebbe partito da una discussione fra il sessantenne straniero e la consorte, una donna di 49 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire nei dettagli la dinamica dell'accaduto, ma secondo quel che è emerso finora sembra che l'uomo non avesse ancora accettato del tutto la fine della loro relazione sentimentale. Un rapporto difficile, che sarebbe stato negli ultimi tempi alla base di continue discussioni.

L'ultima di queste sarebbe per l'appunto avvenuta per strada: i due avrebbero iniziato a discutere animatamente e i toni si sarebbero fatti particolarmente accesi nel giro di pochi minuti. In un climax ascendente culminato con l'aggressione: ad un certo punto, sempre sulla base di quanto ricostruito, il nordafricano avrebbe spruzzato in faccia alla donna una sostanza urticante contenente candeggina. Le urla della vittima hanno presto attirato l'attenzione di alcuni passanti (fra i quali un agente della polizia locale residente nella zona) i quali avrebbero cercato di soccorrere la malcapitata e di fermare l'aggressore. Sarebbe stato tuttavia lo stesso sessantenne marocchino ad impedire loro di intromettersi. E sempre lui, dopo essersi calmato, avrebbe fatto salire il macchina l'aggredita e l'avrebbe portata di corsa all'ospedale del posto.

Sottoposta alle visite mediche del caso prima presso il nosocomio vignolese e poi presso il policlinico di Modena, la donna ha a quanto sembra riportato lievi abrasioni agli occhi. Ed è stata lei a raccontare ai sanitari il motivo alla base delle lesioni. A seguito di tutto ciò, è quindi stata attivata la procedura del codice rosso: in ospedale sono arrivati i carabinieri che, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima ed aver effettuato i primi accertamenti, hanno tratto in arresto l'uomo in flagranza di reato. Le indagini dei militari sono tuttavia ancora in corso, anche per delineare la situazione nella quale si trovava la vittima: gli investigatori non escludono ad esempio che la quarantanovenne possa aver subìto in precedenza maltrattamenti da parte del coniuge, fra le mura domestiche. Nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi investigativi.