"Mi strappò il telefono di mano, avevo paura". Il racconto choc dell'amante di Impagnatiello

La diffidenza mostrata nei confronti di Alessandro Impagnatiello potrebbe averle salvato la vita: l'amante dell'assassino di Giulia Tramontano ha spiegato agli inquirenti che cosa è accaduto nelle ore successive al brutale omicidio. La giovane, una ragazza italo inglese di 23 anni, lavorava nello stesso locale dell'omicida, ovvero l'Armani Bamboo Bar di Milano: con lei Impagnatiello aveva una relazione da circa un anno. Né la 23enne né Giulia Tramontano, tuttavia, erano a conoscenza della doppia vita dell'uomo, almeno fino al momento in cui tutto non è venuto a galla, e le due ragazze hanno deciso di incontrarsi.

L'incontro con Giulia

"Il nostro incontro è stato veramente cordiale" , ha raccontato ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano l'amante di Impagnatiello durante la deposizione dello scorso 31 marzo, "tant'è che appena ci siamo viste ci siamo abbracciate per solidarietà femminile" . Nel confronto cordiale tra le due, avvenuto il sabato poco prima dell'omicidio, Giulia aveva anticipato alla 23enne le sue intenzioni. "Mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute" , ha proseguito la ragazza italo-inglese.

"Non sapeva ancora se si sarebbe recata a Napoli dai suoi genitori, ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro" . Non prima di dire addio al 30enne. "Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare con Alessandro e per lasciarlo" , ha spiegato ancora la giovane, mostrando piena solidarietà a Giulia e proponendosi di aiutarla in qualunque modo: "Io le ho anche proposto, se ne avesse avuto bisogno, di venire da me a casa a dormire. Lei disse di non preoccuparmi ringraziandomi".

Le ore dopo l'omicidio

Dopo avere ucciso la compagna, Impagnatiello ha iniziato subito ad assillare l'amante. "Alessandro ha iniziato a chiedermi di vederci" , ha raccontato agli inquirenti la ragazza. "Le sue richieste erano talmente pressanti che mi ha accompagnato un collega a casa poiché anche loro erano preoccupati".