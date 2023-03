"Non reagire". La furia dello straniero sull'anziana: la rapina e poi la pesta

Rapinata e malmenata per aver reagito, dopo che due stranieri le avevano scippato la borsa sfruttando la "truffa delle monetine". Questa la disavventura occorsa ad una signora di 76 anni, chiusasi con una denuncia per tentata rapina per una ragazza di 24 ed un uomo di 42 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti alle spalle. L'episodio si sarebbe concretizzato a Parma nelle scorse ore, stando a quanto riportato dalla stampa locale. I due stranieri, dopo aver individuato la vittima all'uscita di un supermercato, avrebbero pensato di mettere in scena un trucco ben collaudato per rubarle il portafoglio e gli oggetti di valore che aveva in borsa. La ventiquattrenne l'avrebbe incrociata nel parcheggio del supermercato, attendendo che l'anziana aprisse la portiera della propria auto e poggiasse la borsetta su uno dei sedili. A quel punto le si sarebbe avvicinata a piedi ed avrebbe finto di urtarla accidentalmente, facendo sì che alcune monete le cadessero sul marciapiede.

Non si sarebbe tuttavia trattato di un imprevisto, ma di uno stratagemma tutt'altro che inedito che sta trovando riscontri in tutta Italia (visto che solo nelle scorse settimane episodi del genere sono stati segnalati anche in Piemonte e Lombardia). La settantaseienne avrebbe aiutato la ragazza a raccogliere il denaro finito per terra, abbassando la guardia. E proprio in quel momento sarebbe entrato in scena il quarantaduenne, che con un gesto fulmineo avrebbe arraffato la borsa ed avrebbe tentato di dileguarsi insieme alla complice. La derubata non è tuttavia rimasta con le mani in mano: avrebbe infatti inseguito la coppia di stranieri, aggrappandosi ad una delle maniglie degli sportelli del furgone sul quale erano saliti i due per impedire la fuga. Una reazione evidentemente imprevista, tant'è che lo straniero alla guida avrebbe perso la testa: sarebbe sceso dal veicolo, avrebbe lanciato la refurtiva oltre il posteggio ed avrebbe iniziato ad insultare l'anziana, prendendola a calci e pugni per costringerla a mollare la presa.

Ed evidentemente fuori di sè, l'avrebbe infine alzata di peso e scaraventata contro un altro mezzo parcheggiato lì vicino, per fuggire. Per quanto piuttosto malconcia a seguito dell'aggressione, la donna ha immediatamente allertato i carabinieri, raccontando l'accaduto. E pur di sporgere subito denuncia, ha persino rifiutato il trasporto al pronto soccorso per gli accertamenti medici del caso. La sua testimonianza si è rivelata decisiva per far sì che gli operatori risalissero ai principali sospettati. Anche perchè, stando a quanto emerso, i due straniero non erano nuovi ad azioni del genere: lo scorso gennaio di erano infatti resi protagonisti di un episodio simile ai danni di un'altra anziana, in un paese della medesima provincia. E sono quindi stati denunciati.