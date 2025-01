Omar Favaro torna a processo: è accusato dall'ex-moglie di maltrattamenti e violenza sessuale

Ascolta ora 00:00 00:00

È iniziata questa mattina al tribunale di Ivrea (Torino) l'udienza preliminare del processo che vede sul banco degli imputati Omar Favaro, un nome tristemente noto alle cronache per quello che fu definito il delitto di Novi Ligure, una vicenda che all'epoca sconvolse l'Italia intera. Alla sola età di 17 anni, insieme alla fidanzatina Erika di 16, uccise la madre e il fratellino di lei, all'epoca 11enne, con 97 coltellate. Ora è accusato dall'ex moglie, che si è costituita parte civile, di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

La terribile vicenda

Omar, ora 41enne, non era presente questa mattina sul banco degli imputati ed era rappresentato solo dai suoi avvocati Lorenzo Repetti e Vittorio Gatti. La nuova accusa è inserita nell'ambito di una causa di separazione tra Favaro e l'ex moglie e ovviamente, come i legali hanno più volte ribadito, non ha nulla a che vedere con i fatti di Novi Ligure.

I presunti abusi sarebbero avvenuti dal 2019 al 2021. La donna ha raccontato di essersi sentita rivolgere frasi come “ Ti sfregio con l’acido ” e “ Ti riduco sulla sedia a rotelle ”. Al momento sono in corso delle trattative tra le parti, che potrebbero consentire al processo riti alternativi, come il patteggiamento di cui più volte, da quanto si apprende, è stata ventilata l'ipotesi. Per questo il procedimento è stato rinviato al prossimo 18 marzo.

Il delitto di Novi Ligure

Era il 21 febbraio 2001 quando Erika e Omar, in una villetta del quartiere Lodolino di Novi Ligure, massacravano con 97 coltellate la madre e il fratellino di lei, Susy Cassini e Gianluca De Nardo

(11 anni). Per questo, lei era stata condannata a 16 anni di carcere, lui a 14. Espiata la pena, Favaro si era rifatto una vita con una moglie e una figlia. Anche Erika dopo la tragica vicenda si era poi sposata nel 2019.