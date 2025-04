Omicidio di un 21enne ad Abbiategrasso: fermati quattro ragazzi italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono stati fermati quattro giovani italiani per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, 21enne di origine egiziana accoltellato e ucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi ad Abbiategrasso, nel Milanese. I 4, tutti indagati per omicidio in concorso, sono stati identificati dai carabinieri grazie alle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze. Si tratta di tre fratelli di 27, 20 e 18 anni, e di un amico 27enne, tutti residenti in via Fusé, dove la vittima è stata colpita con una coltellata al petto. Stando gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, dietro all'omicidio vi sarebbero questioni legate allo spaccio di droga.

Secondo quanto riferito negli scorsi giorni dalle forze dell'ordine, il ragazzo, regolarmente in Italia, era incensurato e abitava ad Abbiategrasso.

In Italia risultava avere diversi alias, nomi diversi, per questo per identificarlo è stato necessario ricorrere all'analisi delle impronte digitali che sono state confrontate dagli inquirenti con quelle presenti nell'archivio dattiloscopico.