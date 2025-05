Omicidio Afragola: la scomparsa, i colpi alla testa, il ritrovamento. Gli ultimi momenti di Martina Carbonaro

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutta Italia è sotto choc dopo aver appreso la terribile vicenda di Martina Carbonaro, la ragazza di soli 14 anni uccisa brutalmente dall'ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione. Una storia agghiacciante, resa ancor più terribile dalla giovane età dei suoi protagonisti, che va ad aggiungersi a una già lunga e triste serie di femminicidi che hanno scosso il nostro Paese.

Martina scompare nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio. I familiari contattano le autorità, segnalando che la giovane non si trova, e cominciano le ricerche. Vengono lanciati degli appelli, sui social si diffonde una descrizione della 14enne. Si sa che l'adolescente si è allontanata insieme all'ex fidanzato, Alessio Tucci (19 anni), ma all'inizio non si pensa al peggio. Le telecamere di sorveglianza colgono alcune immagini di Martina al centro commerciale "I Pini", poi al campo Moccia, ed è lì che poliziotti e carabinieri si dirigono.

Già dalla serata di ieri, martedì 27 maggio, gli uomini in divisia sono al lavoro nei vecchi edifici del campo Moccia. Il corpo della 14enne viene rinvenuto nella struttura abbandonata che un tempo ospitava l'alloggio del custode. Portato in caserma nella notte per essere interrogato sui fatti, Tucci crolla e confessa. Lui ha ucciso Martina. " L'ho colpita con una pietra trovata sul posto ", dichiara. " L'ho uccisa perché mi ha lasciato ".

Da un primo esame del corpo è parso chiaro che quella di Martina è stata una lunga agonia. La morte non è arrivata subito. Il medico legale parla di ripetuti colpi alla testa (almeno quattro), con conseguente sanguinamento. La perdita di sangue sarebbe stata copiosa. Sarebbe stata proprio l'emorragia a uccidere lentamente la ragazza. Gli esperti dicono che la 14enne è stata colpita selvaggiamente, Tucci l'avrebbe colpita con una " forza micidiale ", arrivando a infierire su di lei anche quando la minorenne era ormai riversa a terra.

Alessio Tucci è stato arrestato per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Intanto le indagini proseguono.

Stando alle prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, lunedì scorso Martina era uscita con una sua amica. Le due si trovavano in una yogurteria quando si sono imbattute in Tuccui e la 14enne ha deciso di allontanarsi con lui per parlargli. Negli edifici diroccati si sarebbe consumata l'aggressione mortale.