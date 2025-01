Omicidio di Bergamo, l'assassino del vigilante rintracciato al confine con la Svizzera

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato rintracciato al confine svizzero l'assassino di Mamadi Tunkara, il vigilante accoltellato in centro a Bergamo. Era fuggito a piedi ma alcuni testimoni erano riusciti a vederlo in faccia e grazie all'identikit la polizia è riuscita a identificarlo e a diramarne la descrizione. Le informazioni sono attualmente frammentarie e l'uomo non è ancora in stato di fermo. La polizia sta eseguendo gli accertamenti del caso. Gli agenti erano sulle sue tracce già da da ieri sera, poco dopo l'accoltellamento del vigilante nei pressi del supermercato Carrefour in via Tiraboschi dove lavorava in portineria.

È stato descritto da più persone come un soggetto di origine centrafricana alto circa 1.80, ripreso anche dagli smartphone di alcuni testimoni che ne hanno ripreso la fuga prima che riuscisse a scomparire tra i vicoli del centro. Le indagini dovranno ora accertare se l'assassino di Tunkara è lo stesso uomo con il quale è stato visto avere una discussione la notte del 31 dicembre. " Secondo me lo ha aspettato, poi l’ha buttato a terra. Lui ha capito la gravità, ha gridato 'aiuto, aiuto', ma è stata un’aggressione rapida ", ha raccontato il titolare di una caffetteria nei pressi del supermercato agli inquirenti. " Sono uscito subito, ci siamo guardati ma purtroppo lui stava spirando. È arrivata una dottoressa che gli ha fatto il massaggio cardiaco ma purtroppo non c'era nulla da fare ", ha proseguito.

Sembra essere stato a tutti gli effetti un agguato quello in cui è caduto Tunkara da tutti descritto come una persona a modo e mai sopra le righe.

Il suo aggressore lo ha colpito con un grosso coltello da cucina e con "", come dicono i testimoni, avvalorando l'ipotesi che tra loro potesse esserci stato uno screzio. La persona attualmente attenzionata è un 28enne del Togo, senza fissa dimora.